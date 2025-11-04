नारनौल में डंपर की टक्कर से BA के छात्र की मौत, अनीश का चेहरा देख फूट-फूटकर रोए परिजन

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में नेशनल हाईवे-148 बी पर मंगलवार को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नांगल चौधरी उपमंडल के गांव ढाणी कुंभावाली और हाल मोहल्ला कोलियान, नारनौल निवासी 22 वर्षीय अनीश यादव पशु प्रेमी के रूप में हुई है।

अनीश नारनौल से अपने पालतु पशुओं के लिए फीड (चारा) लेकर गांव लौट रहा था, तभी गांव खानपुर के पास तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अनीश सड़क किनारे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल नारनौल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

यह भी पढ़ें- शादी में गया था पूरा परिवार, घर पहुंचे तो उड़ गए होश; तुरंत पुलिस को लगा दिया फोन

पुलिस को अनीश के चाचा धर्मेंद्र यादव ने बताया कि वह शादी का कार्ड देने जा रहा था, उसके आगे अनीश अपनी बाइक से जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। अनीश नांगल चौधरी के एक कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था। वह पशु प्रेमी स्वभाव का था और घर पर कई पालतु पशु पाल रखे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है।