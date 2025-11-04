शादी में गया था पूरा परिवार, घर पहुंचे तो उड़ गए होश; तुरंत पुलिस को लगा दिया फोन

संवाद सहयोगी, तोशाम। गांव निगाना कलां में गत रात को दो जगह चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने एक मकान और दुकान के ताले तोडक़र नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब घर के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निगाना कलां निवासी श्योपाल व सुरेश ने तोशाम थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। श्योपाल ने बताया कि एक-दो नवंबर की रात को उनके भाई रोशनलाल की बेटियों की शादी थी। पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए घर पर ताला लगाकर चला गया था। रात करीब साढ़े बारह बजे उनका बेटा सुनील घर लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर का सामान बिखरा पड़ा है।

जांच करने पर घर से एक जोड़ी सोने के झुमके, एक जोड़ी सोने के बाले, एक चांदी की चैन, एक मोबाइल फोन और करीब 40 हजार रुपए नकद गायब मिले। वहीं घर के साथ लगती सुरेश की दुकान का भी ताला तोड़कर करीब पांच हजार रुपये चोरी कर लिए गए।