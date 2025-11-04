Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी में गया था पूरा परिवार, घर पहुंचे तो उड़ गए होश; तुरंत पुलिस को लगा दिया फोन

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:06 PM (IST)

    तोशाम के निगाना कलां गांव में एक घर और दुकान में चोरी हुई। परिवार शादी में गया था, तभी चोरों ने ताला तोड़कर नकदी, गहने और मोबाइल फोन चुरा लिए। श्योपाल और सुरेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तोशाम: निगाना कलां में घर और दुकान में चोरी

    संवाद सहयोगी, तोशाम। गांव निगाना कलां में गत रात को दो जगह चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने एक मकान और दुकान के ताले तोडक़र नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब घर के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगाना कलां निवासी श्योपाल व सुरेश ने तोशाम थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। श्योपाल ने बताया कि एक-दो नवंबर की रात को उनके भाई रोशनलाल की बेटियों की शादी थी। पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए घर पर ताला लगाकर चला गया था। रात करीब साढ़े बारह बजे उनका बेटा सुनील घर लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर का सामान बिखरा पड़ा है।

    जांच करने पर घर से एक जोड़ी सोने के झुमके, एक जोड़ी सोने के बाले, एक चांदी की चैन, एक मोबाइल फोन और करीब 40 हजार रुपए नकद गायब मिले। वहीं घर के साथ लगती सुरेश की दुकान का भी ताला तोड़कर करीब पांच हजार रुपये चोरी कर लिए गए।

    सूचना मिलने पर तोशाम पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।