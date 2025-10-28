Bulldozer Action: बिना लाइसेंस 1.5 एकड़ में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, प्रशासन न फेरा बुलडोजर

जागरण संवाददाता,नारनौल। जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा मंगलवार को शहरी क्षेत्र नारनौल में महेंद्रगढ रोड पर जेल के सामने, रामनगर काॅलोनी के साथ लगती हुई लगभग 1.5 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में तोड़फोड़ की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजस्व संपदा नसीबपुर में कुछ लोगों द्वारा लगभग 1.5 एकड भूमि में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम योजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से बिना लाइसेंस लिए अवैध काॅलोनी बनाई जा रही थी। इस काॅलोनी में रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे। इसे जिला प्रशासन की मदद से तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई में चार चारदीवारी व तीन डीपीसी के साथ- साथ सभी कच्चे रास्ते उखाड़ दिए गए। यह पूरी कार्रवाई जिला नगर योजनाकार की अगुवाई में स्टाफ सदस्यों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अमल में लाई गई।

जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग, ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें । महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें।