    नारनौल में बिश्नोई गैंग का इनामी बदमाश गिरफ्तार, विदेशी पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार जब्त

    By Vipin Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    पुलिस ने बिश्नोई गैंग के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक विदेशी पिस्टल और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बदमाश इन हथियारों का इस्तेमाल कहां करने वाला था। इस गिरफ्तारी से बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी।

    आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। दीपावली से पहले सीमावर्ती राजस्थान की कोटपूतली- बहरोड़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पनियाला थाना पुलिस और डीएसटी टीम कोटपूतली-बहरोड़ की संयुक्त कार्रवाई में नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के कालबा गांव निवासी संजय जाट को गिरफ्तार किया गया।

    एसपी कोटपूतली देवेंद्र विश्नोई ने बताया कि लारेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य संजय जाट निवासी कालबा थाना नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) को गिरफ्तार किया गया। आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह हरियाणा-राजस्थान में लूट, हथियार तस्करी और रंगदारी जैसी संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल था।

    भारी मात्रा में हथियार बरामद

    एसपी कोटपूतली देवेंद्र विश्नोई ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम ने घेराबंदी कर बिंजाहेड़ा मोड से आरोपित को दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक विदेशी पिस्टल (ब्रेटा, मेड इन इटली) जिसमें छह जिंदा कारतूस और दो मैगजीन, सात देशी पिस्टल, तीन देशी कट्टे, एक पक्कीरा, पांच जिन्दा कारतूस देशी कट्टा और नौ जिन्दा कारतूस पिस्टल बरामद किए गए।

    इसके अलावा अवैध हथियार बनाने में प्रयुक्त बिना नंबर की बोलेरो कैंपर भी जब्त की गई। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ के दौरान कई और अपराधियों के नाम सामने आने की संभावना है। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपित के पास से मिले हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए थे या उन्हें बेचने की योजना बनाई गई थी।