सुबह खाटू श्याम के दर्शन और शाम तक घर वापसी, हरियाणा–राजस्थान के ग्रामीणों को अब सीधी बस सेवा का लाभ
नांगल चौधरी से खाटू श्याम के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। पहले इस रूट पर कोई सीधी बस उपलब्ध नहीं थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। अब यात्री सुबह दर्शन कर शाम तक अपने घर आराम से लौट सकेंगे। राजस्थान के वासी भी इस बस सेवा की मांग कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, नांगल चौधरी। क्षेत्र के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई। नांगल चौधरी के नए बस स्टैंड के उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर ही हरियाणा रोडवेज ने नांगल चौधरी से खाटू श्याम तक सीधी बस सेवा शुरू कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दे दी है।
विभाग की ओर से नारनौल वाया नांगल चौधरी से खाटूश्याम जी के लिए बस संचालन मंगलवार से शुरु कर दिया है। जिससे राजस्थान के गांवों को भी सहूलियत मिलेगी।
इसमें खास बात यह है कि यह बस सेवा न केवल हरियाणा के यात्रियों बल्कि राजस्थान की सीमा से लगते गांवों के लोगों के लिए भी राहत लेकर आई है, क्योंकि नए रूट का संचालन दोनों राज्यों के हजारों भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखकर तय किया गया है।
नई बस सेवा की शुरुआत से जहां धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों को सुगमता मिलेगी, वहीं नांगल चौधरी के नए बस स्टैंड का महत्व भी बढ़ गया है। यह सेवा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और ट्रैवल आप्शन को आधुनिक अंदाज में मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
सुबह दर्शन और शाम को घर वापसी
नई बस सेवा का समय भक्तों की सुविधा के मुताबिक रखा गया है। नांगल चौधरी से बस रोजाना सुबह 10:30 बजे रवाना होगी और करीब 1:30 बजे खाटू श्याम जी पहुंच जाएगी।
इससे भक्तजन आराम से दोपहर के समय बाबा के दर्शन कर सकेंगे। वापसी में बस शाम 3:30 बजे खाटू श्याम से लौटेगी और 6:30 बजे नांगल चौधरी पहुंच जाएगी।
इसके बाद बस नारनौल के लिए जाएगी, जहां इसका रात्रि ठहराव रहेगा। अगले दिन सुबह 10 बजे बस नारनौल से दोबारा रवाना होगी। इस तरह नारनौल के यात्रियों को भी सीधी बस सेवा का लाभ मिल सकेगा।
किराया भी रखा गया किफायती
विभाग ने नांगल चौधरी से खाटू श्याम तक एक तरफ का किराया 135 रुपये और नारनौल से 160 रुपये तय किया है। पहले लोगों को नारनौल या कोटपूतली से बस पकड़नी पड़ती थी, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च दोनों बढ़ जाते थे। अब सीधे रूट की सुविधा से यात्रियों का समय भी बचेगा और सफर भी सुगम होगा।
खास रूट, राजस्थान के ग्रामीणों को भी लाभ
इस नई बस सेवा का रूट पहले की किसी भी बस से बिल्कुल अलग होगा। बस नांगल चौधरी से लुजोता, शहबाजपुर, दोस्तपुर, दोखेरा, फिर राजस्थान के दलपतपुरा, रामपुरा, खरकड़ा, पाटन, नीमकाथाना, चला, खंडेला मोड़, पलसाना और खाटू मोड़ होते हुए खाटू श्याम जी पहुंचेगी।
इस रूट से दोनों राज्यों के उन गांवों को सीधी बस सुविधा मिलेगी जहां से अब तक लोग निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेते थे।
नांगल चौधरी व आसपास के भक्तों की सुविधा को देखते हुए खाटू श्याम के लिए यह नई बस सेवा शुरू की जा रही है। पहले इस रूट पर कोई सीधी बस उपलब्ध नहीं थी। अब यात्री सुबह दर्शन कर शाम तक अपने घर आराम से लौट सकेंगे।
- देवदत्त, जीएम, रोडवेज डिपो नारनौल।
