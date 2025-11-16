नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह, सीएम नायब सैनी ने खोले विकास के नए द्वार
नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती पर सीएम नायब सैनी ने 83.70 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और 28.79 करोड़ की 4 का शिलान्यास किया। राव तुलाराम स्मारक पर पुष्पांजलि, हजारों की भीड़ में स्वास्थ्य-सड़क-पार्क जैसे कार्यों से क्षेत्र को नई गति।
जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में आज महाराजा शूर सैनी जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान नसीबपुर स्थित राव तुलाराम के शहीदी स्मारक पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव द्वारा पुष्प अर्पित कि। इसके बाद दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिले के लिए 83.70 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समारोह में कुल 19 नई परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया गया, जिनमें आवास, ट्रॉमा सेंटर, सड़क निर्माण, पार्क, जीवीएच और बस स्टैंड से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
4 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास
इसके अलावा मुख्यमंत्री लगभग 28.79 करोड़ रुपये की 4 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं से नारनौल शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अनाज मंडी नारनौल में आयोजित भव्य समारोह में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जहां मुख्यमंत्री ने सीधे मंच से कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का ऐलान किया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि ये परियोजनाएं आने वाले समय में क्षेत्र के विकास की दिशा तय करेंगी।
