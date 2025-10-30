एक एकड़ में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर Bulldozer Action, नोटिस के बावजूद जारी था निर्माण

Language
    By Vipin Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    मंडी अटेली में प्रशासन ने अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की। टाउन प्लानर मंदीप सिहाग के नेतृत्व में एक टीम ने वार्ड नंबर 11 में एक एकड़ भूमि पर तोड़फोड़ की। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में की गई। विभाग ने चेतावनी देने के बाद भी निर्माण नहीं रोका, जिसके चलते यह तोड़फोड़ की गई। प्रशासन ने नागरिकों से प्लाट खरीदने से पहले जांच करने की अपील की है।

    एक एकड़ में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर Bulldozer Action

    संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। कस्बे में अवैध रूप से काटी जा रही काॅलोनियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। टाउन प्लानर मंदीप सिहाग के नेतृत्व में टीम ने वार्ड नंबर 11 स्थित प्रियंका ढाबा के पीछे करीब एक एकड़ भूमि पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की।

    यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में की गई। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। जानकारी के अनुसार कुछ प्राॅपर्टी डीलर लंबे समय से बिना अनुमति और वैधानिक स्वीकृति के खेतों को काटकर प्लाॅट बेच रहे थे।

    ये डीलर लोगों को झूठा विश्वास दिलाकर अवैध काॅलोनियों को वैध बताकर मोटी रकम वसूल रहे थे। जब इस अवैध गतिविधि की शिकायतें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को मिलीं, तो विभाग ने मौके पर जांच कर कार्यवाही का निर्णय लिया।

    टाउन प्लानर मंदीप सिहाग ने बताया कि नीलकंठ कालोनी के पास इन डीलरों द्वारा बनाई जा रही अवैध काॅलोनी में बिना स्वीकृति के प्लाटिंग और सड़कें बनाई जा रही थीं। विभाग ने चेतावनी देने के बाद भी निर्माण नहीं रोका, जिसके चलते यह तोड़फोड़ की गई।

    उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की कालोनी विकसित नहीं की जा सकती, और आगे भी ऐसी अवैध काॅलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से अन्य प्राॅपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है।

    वहीं, जिन लोगों ने इस कालोनी में प्लाॅट खरीदे थे, उनमें भय और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे भी काॅलोनी में प्लाट खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके।

