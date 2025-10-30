एक एकड़ में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर Bulldozer Action, नोटिस के बावजूद जारी था निर्माण

संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। कस्बे में अवैध रूप से काटी जा रही काॅलोनियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। टाउन प्लानर मंदीप सिहाग के नेतृत्व में टीम ने वार्ड नंबर 11 स्थित प्रियंका ढाबा के पीछे करीब एक एकड़ भूमि पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की।

यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में की गई। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। जानकारी के अनुसार कुछ प्राॅपर्टी डीलर लंबे समय से बिना अनुमति और वैधानिक स्वीकृति के खेतों को काटकर प्लाॅट बेच रहे थे।

ये डीलर लोगों को झूठा विश्वास दिलाकर अवैध काॅलोनियों को वैध बताकर मोटी रकम वसूल रहे थे। जब इस अवैध गतिविधि की शिकायतें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को मिलीं, तो विभाग ने मौके पर जांच कर कार्यवाही का निर्णय लिया।

टाउन प्लानर मंदीप सिहाग ने बताया कि नीलकंठ कालोनी के पास इन डीलरों द्वारा बनाई जा रही अवैध काॅलोनी में बिना स्वीकृति के प्लाटिंग और सड़कें बनाई जा रही थीं। विभाग ने चेतावनी देने के बाद भी निर्माण नहीं रोका, जिसके चलते यह तोड़फोड़ की गई।