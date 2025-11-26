दूल्हे ने जीता हर किसी का दिल, सिर्फ 1 रुपया लेकर की शादी; वायरल हो रही डॉक्टर की ये जोड़ी

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हुकम सिंह तंवर ने अपने पोते डॉ. कपिल तंवर की शादी मात्र एक रुपये और एक नारियल लेकर करके एक अनोखी मिसाल कायम की। डॉ. कपिल तंवर के पिता प्रदीप तंवर ने बताया कि उनके लड़के की शादी 23 नवंबर को पीरागढ़ी नांगलोई दिल्ली निवासी डॉक्टर शिवानी शेखावत के साथ हुई। इस शादी में उन्होंने मात्र एक रुपये लेकर अपने बेटे की शादी की है, इससे पहले भी उन्होंने अपने बड़े बेटे डॉक्टर प्रशांत तंवर की शादी भी बिना दहेज के की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लड़के के दादा हुकुम सिंह तंवर ने कहा कि इस प्रकार की शादियों से लड़की के पिता पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ से छुटकारा मिल जाता है। लड़की के पिता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकता है।