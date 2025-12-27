महेंद्रगढ़ के रेल यात्रियों में आक्रोश, हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन का एक्सप्रेस वाला किराया क्यों?

जागरण संवाददाता, महेंद्रगढ़। रेलवे विभाग द्वारा 26 दिसंबर से पूरे देश में यात्री किराए में बढ़ोतरी के फैसले से आम ट्रेन यात्रियों में नाराज़गी है। किराए में बढ़ोतरी के तहत, महेंद्रगढ़ से दिल्ली सराय रोहिल्ला और महेंद्रगढ़ से चुरू जाने वाले यात्रियों को अब अतिरिक्त ₹5 देने पड़ रहे हैं।

यात्रियों की शिकायत है कि ट्रेन 14727-28 तिलक ब्रिज–श्री गंगानगर पैसेंजर और 14823-24 जोधपुर–रेवाड़ी सभी स्टेशनों पर रुकने के बावजूद एक्सप्रेस ट्रेन का किराया वसूल रही हैं। इन दोनों ट्रेनों में न्यूनतम टिकट की कीमत ₹35 से कम नहीं है, जिससे रोज़ाना यात्रा करने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

इस मामले में, डेली रेल पैसेंजर्स फेडरेशन के अध्यक्ष रामनिवास पटौदा ने रेल मंत्री से अपील की है कि इन दोनों ट्रेनों के लिए एक्सप्रेस किराए के बजाय पैसेंजर ट्रेन का किराया लिया जाए। फेडरेशन का तर्क है कि चूंकि ये ट्रेनें पूरी तरह से पैसेंजर ट्रेनों की तरह चलती हैं और हर स्टेशन पर रुकती हैं, इसलिए एक्सप्रेस किराया लेना अनुचित है।