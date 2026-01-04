महेंद्रगढ़ को आधुनिक शहर बनाने के लिए 100 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार, 2026 तक बदलेगी तस्वीर

मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। साल 2026 महेंद्रगढ़ के विकास के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखने वाला है। सरकारी घोषणाओं और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय कोशिशों की वजह से शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ₹100 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पिछले एक महीने से शहर के हर कोने में चल रहा सर्वे अब अपने आखिरी चरण में है।

विशेषज्ञों की यह रिपोर्ट तय करेगी कि आने वाले सालों में महेंद्रगढ़ कैसा दिखेगा। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह और नगर परिषद चेयरमैन रमेश सैनी ने हाल ही में इस प्लान को लागू करने के संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।

एजेंसी सर्वे पर आधारित विकास ब्लूप्रिंट शहर को मॉडल सिटी में बदलने के लिए एक खास एजेंसी को नियुक्त किया गया था। पिछले 30 दिनों में, एजेंसी ने शहर के भौगोलिक लेआउट, ट्रैफिक जाम, जल निकासी की समस्याओं और सौंदर्यीकरण की संभावनाओं का बारीकी से अध्ययन किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एजेंसी अगले कुछ दिनों में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। यह रिपोर्ट शहर को मॉडल सिटी बनाने के प्लान को लागू करने का रास्ता साफ करेगी।

ट्रैफिक जाम से राहत के लिए "मॉडल सड़कें" इस प्लान की मुख्य बात शहर की मुख्य सड़कों को "मॉडल सड़कों" के रूप में विकसित करना है। इन सड़कों को न सिर्फ चौड़ा किया जाएगा, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, बेहतर जल निकासी सिस्टम और आधुनिक साइनबोर्ड भी लगाए जाएंगे।

इसमें शामिल रास्ते हैं माजरा चुंगी से माता मसानी तक और परशुराम चौक से महाराजा शूर सैनी चौक (कैंची टी-पॉइंट) तक, माता मसानी मंदिर से दुलना रोड तक, राव तुलाराम चौक से बालाजी चौक तक का व्यस्त रास्ता, और बालाजी चौक से रेलवे रोड तक की मुख्य कमर्शियल सड़क। इन सड़कों को मॉडल सड़कों में बदलने से शहर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी।

जल निकासी और स्वच्छता पर जोर शहर की सबसे पुरानी समस्या, जलभराव का स्थायी समाधान इस प्लान की प्राथमिकता है। सर्वे टीम ने पूरे शहर के लिए एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज प्लान तैयार किया है, जिससे बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी जमा नहीं होगा। इसके साथ ही, शहर के हर बड़े चौराहे को नया लुक दिया जाएगा। प्लान के तहत, सभी मुख्य चौराहों पर आधुनिक ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, शहर के चार मुख्य एंट्री गेट पर शानदार वेलकम गेट बनाए जाएंगे, जो महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिकता का मिश्रण होंगे।

चार मुख्य सड़कों पर रोशनी की जाएगी सुरक्षा और सुविधा के लिए, शहर के चारों ओर की मुख्य सड़कों पर हाई-टेक स्ट्रीटलाइट लगाई जाएंगी। इनमें अटेली रोड, सतनाली रोड, कुराहवाटा रोड और दुलना रोड शामिल हैं। इन सड़कों पर लाइट लगने से न सिर्फ रात में दुर्घटनाएं कम होंगी, बल्कि शहर के बाहरी इलाके भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस होंगे।

इसके अलावा, शहर का एकमात्र हुडा पार्क भी रेनोवेशन प्लान में शामिल है। इसमें ओपन-एयर जिम, बच्चों के लिए नए झूले और बेहतर लैंडस्केपिंग होगी। साथ ही, मोदाश्रम मंदिर के सामने की खाली जगह, जो सालों से इस्तेमाल नहीं हो रही थी, उसे सुंदर बनाया जाएगा और एक आकर्षक पब्लिक स्पेस में बदला जाएगा।

नई कनेक्टिविटी - ब्रह्मचारी मार्ग से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक शहर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ब्रह्मचारी मार्ग को सीधे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जोड़ने की योजना है। इसके लिए कम्युनिटी सेंटर के सामने से एक नई सड़क बनाई जाएगी, जिससे खरीदारों और व्यापारियों का काफी समय बचेगा। इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। प्रशासन की इस पहल से उम्मीद जगी है कि महेंद्रगढ़ अब सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि दक्षिण हरियाणा का एक आधुनिक हब बनेगा। पूरी संभावना है कि नए साल में शहर के लोगों को एक साफ, सुंदर और विकसित महेंद्रगढ़ मिलेगा।