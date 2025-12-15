Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अतिक्रमण हटाओ अभियान पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा, अफसरों पर गंभीर आरोप लगाकर दी ये चेतावनी

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान विवादों में घिर गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन चुनिंदा दुकानों को निशाना बना रहा है। बालाजी चौक पर तनाव ...और पढ़ें

    Hero Image

    अतिक्रमण अभियान के दौरान नपा कर्मी अतिक्रमण हटाते हुए। जागरण

    संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ शहर में चल रहे नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान ने सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अभियान के दौरान व्यापारियों का गुस्सा खुलकर सामने आया और बालाजी चौक पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। व्यापारियों ने प्रशासन पर चयनित दुकानों पर कार्रवाई कर भेदभाव बरतने के गंभीर आरोप लगाए।

    उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) कनिका गोयल के निर्देशानुसार, शहर के दुकानदारों को रविवार तक अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। आदेश के अनुपालन में सोमवार दोपहर बाद नगर पालिका की टीम शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए पहुंची।

    इसी दौरान बालाजी चौक पर एक दवा विक्रेता की दुकान पर की गई कार्रवाई का आसपास के दुकानदारों ने विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि पास ही स्थित एक मोबाइल दुकानदार ने लगभग आठ फीट तक पक्का बरामदा बनाकर स्थायी अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उस पर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया।

    व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा कि वे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के पक्ष में हैं और एडीएम कनिका गोयल के आदेश अनुसार शहर में लगभग अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है और वह प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष और समान होनी चाहिए। चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई से व्यापारियों में रोष है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- अभय चौटाला ने पूर्व IPS को भेजा 100 करोड़ का नोटिस, राम सिंह यादव ने लिखित में मांगी माफी

    व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की कि पहले स्थायी अतिक्रमण को हटाया जाए और उसके बाद अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि भेदभावपूर्ण कार्रवाई बंद नहीं हुई तो वे सामूहिक आंदोलन करने को मजबूर होंगे।