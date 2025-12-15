अतिक्रमण हटाओ अभियान पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा, अफसरों पर गंभीर आरोप लगाकर दी ये चेतावनी

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ शहर में चल रहे नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान ने सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अभियान के दौरान व्यापारियों का गुस्सा खुलकर सामने आया और बालाजी चौक पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। व्यापारियों ने प्रशासन पर चयनित दुकानों पर कार्रवाई कर भेदभाव बरतने के गंभीर आरोप लगाए।



उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) कनिका गोयल के निर्देशानुसार, शहर के दुकानदारों को रविवार तक अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। आदेश के अनुपालन में सोमवार दोपहर बाद नगर पालिका की टीम शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए पहुंची।



इसी दौरान बालाजी चौक पर एक दवा विक्रेता की दुकान पर की गई कार्रवाई का आसपास के दुकानदारों ने विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि पास ही स्थित एक मोबाइल दुकानदार ने लगभग आठ फीट तक पक्का बरामदा बनाकर स्थायी अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उस पर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया।



व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा कि वे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के पक्ष में हैं और एडीएम कनिका गोयल के आदेश अनुसार शहर में लगभग अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है और वह प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष और समान होनी चाहिए। चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई से व्यापारियों में रोष है।