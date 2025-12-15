Language
    अभय चौटाला ने पूर्व IPS को भेजा 100 करोड़ का नोटिस, राम सिंह यादव ने लिखित में मांगी माफी

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    अभय चौटाला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नारनौलनारनौल में 39 जूते मारने के मामले में सोशल मीडिया पर बयान देने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को इनेलोसुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने 100 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस मिलते ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव ने सार्वजनिक माफी मांग ली है।

    उधर, अभय सिंह चौटाला ने जारी बयान में कहा कि इस षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को लीगल नोटिस भेजे जा चुके हैं, अगर उन्होंने भी सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा।

    अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इसके लिए राम सिंह यादव, धर्मेंद्र कंवारी और हरियाणा न्यूज की प्रतिमा दत्ता समेत कई लोगों को 100 करोड़ रुपये की मानहानि के लीगल नोटिस दिए हैं। इसके बाद राम सिंह यादव ने सोमवार को लिखित में माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि यह सब एक षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया था।

    इस षड्यंत्र में कांग्रेस, भाजपा और अन्य कई लोग शामिल थे। आज के दिन प्रदेश में इनेलो के बढ़ते ग्राफ और लोगों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता से सभी घबराए हुए हैं।

    अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इससे पहले भी अनेकों बार उन्हें बदनाम करने की साजिशें रची जा चुकी हैं लेकिन, सच्चाई को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता और आज पूर्व आईपीएस राम सिंह यादव ने माफी मांग कर यह साबित कर दिया है कि उनके बारे में आजतक जो भी अफवाहें उड़ाई गई हैं वो सभी मनगढंत और निराधार बातें हैं।

    उन्होंने कहा कि और भी लोग जो इस षडय़ंत्र में शामिल थे और जिनको लीगल नोटिस भेजे जा चुके हैं। अगर उन्होंने भी सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। उधर, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राम सिंह ने सार्वजनिक लिखित माफी मांगने की पुष्टि की है।

     