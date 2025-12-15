अभय चौटाला ने पूर्व IPS को भेजा 100 करोड़ का नोटिस, राम सिंह यादव ने लिखित में मांगी माफी

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में 39 जूते मारने के मामले में सोशल मीडिया पर बयान देने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को इनेलोसुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने 100 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस मिलते ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव ने सार्वजनिक माफी मांग ली है।

उधर, अभय सिंह चौटाला ने जारी बयान में कहा कि इस षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को लीगल नोटिस भेजे जा चुके हैं, अगर उन्होंने भी सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इसके लिए राम सिंह यादव, धर्मेंद्र कंवारी और हरियाणा न्यूज की प्रतिमा दत्ता समेत कई लोगों को 100 करोड़ रुपये की मानहानि के लीगल नोटिस दिए हैं। इसके बाद राम सिंह यादव ने सोमवार को लिखित में माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि यह सब एक षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया था।