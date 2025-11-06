महेंद्रगढ़ में डंपर से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन दोस्तों की मौके पर मौत
महेंद्रगढ़ में बुधवार रात एक तेज रफ्तार कार डंपर से टकरा गई, जिससे तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया। रेवाड़ी जिले के प्रदीप अपने दोस्तों के साथ शादी से लौट रहा था, तभी आनावास के पास यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान लोकेश, कौशल और मोनू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में बुधवार रात्रि करीब 12 बजे एक कार चालक नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। उधर, डंपर चालक हादसे का पता चलते ही गाड़ी को भगाकर ले गया।
रेवाड़ी जिले के गांव जाडरा का रहने वाला 19 वर्षीय प्रदीप अपने तीन अन्य साथियों के साथ नारनौल के नजदीकी गांव हुडीना से शादी समारोह में शामिल होकर अपनी गाड़ी नंबर एचआर-43ई-0999 में सवार होकर अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान जब वे गांव आनावास के नजदीक पहुंचे तो इनकी गाड़ी ने अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में पीछे से टक्कर मार दी।
बताया गया कि इस सड़क हादसे में प्रदीप को गंभीर चोट लगी, जबकि उसके तीनों साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल प्रदीप को महेंद्रगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
यह भी पढ़ें- Haryana Accident: यमुनानगर में छात्रों पर चढ़ी बेकाबू रोडवेज बस, हादसे में पांच घायल
मृतकों की पहचान गाजी गोपालपुर, थाना जाटूसाना, जिला रेवाड़ी के लोकेश पुत्र राजकपूर, रेवाड़ी जिले के ही जाडरा के रहने वाले कौशल पुत्र सुनील और कनीना क्षेत्र के गांव करीरा के रहने वाले मोनू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पता किया जा रहा है कि हादसे की क्या वजह रही है? अभी तक की प्राथमिक जांच में कार की गति अधिक होने और अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हुआ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।