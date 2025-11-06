महेंद्रगढ़ में डंपर से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन दोस्तों की मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में बुधवार रात्रि करीब 12 बजे एक कार चालक नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। उधर, डंपर चालक हादसे का पता चलते ही गाड़ी को भगाकर ले गया।

रेवाड़ी जिले के गांव जाडरा का रहने वाला 19 वर्षीय प्रदीप अपने तीन अन्य साथियों के साथ नारनौल के नजदीकी गांव हुडीना से शादी समारोह में शामिल होकर अपनी गाड़ी नंबर एचआर-43ई-0999 में सवार होकर अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान जब वे गांव आनावास के नजदीक पहुंचे तो इनकी गाड़ी ने अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में पीछे से टक्कर मार दी।