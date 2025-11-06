Haryana Accident: यमुनानगर में छात्रों पर चढ़ी बेकाबू रोडवेज बस, हादसे में पांच घायल

जागरण संवाददाता यमुनानगर। प्रताप नगर बस अड्डे पर वीरवर सुबह हरियाणा रोडवेज की बस ने एक गंभीर हादसा कर दिया। बस संख्या HR58GV 6878, जो पांवटा से दिल्ली जा रही थी, अचानक नियंत्रण खोने के कारण चार-पांच कॉलेज की छात्राओं के ऊपर चढ़ गई। दुर्घटना के समय छात्राएं कॉलेज जाने के लिए बस अड्डे पर खड़ी थीं।

स्थानीय लोगों और अन्य यात्रियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी।वह सीधे छात्राओं की ओर बढ़ गई। इसके चलते छात्राओं में चीख-पुकार मच गई और आसपास खड़े लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े। हादसे में चार-पांच छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर छात्राओं को विशेष उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू करती है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस का ड्राइवर हादसे के समय संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नियंत्रण खो गया। बस में कई और यात्री भी सवार थे, लेकिन किसी अन्य को चोट नहीं आई। इस घटना से प्रताप नगर बस अड्डे पर हड़कंप मच गया और यात्रियों में भारी डर का माहौल पैदा हो गया।