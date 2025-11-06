Language
    Haryana Accident: यमुनानगर में छात्रों पर चढ़ी बेकाबू रोडवेज बस, हादसे में पांच घायल

    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    हरियाणा के यमुनानगर में एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर छात्रों के समूह से टकरा गई, जिसमें पांच छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि बस कैसे अनियंत्रित हुई।

    हरियाणा रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता यमुनानगर। प्रताप नगर बस अड्डे पर वीरवर सुबह हरियाणा रोडवेज की बस ने एक गंभीर हादसा कर दिया। बस संख्या HR58GV 6878, जो पांवटा से दिल्ली जा रही थी, अचानक नियंत्रण खोने के कारण चार-पांच कॉलेज की छात्राओं के ऊपर चढ़ गई। दुर्घटना के समय छात्राएं कॉलेज जाने के लिए बस अड्डे पर खड़ी थीं।

    स्थानीय लोगों और अन्य यात्रियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी।वह सीधे छात्राओं की ओर बढ़ गई। इसके चलते छात्राओं में चीख-पुकार मच गई और आसपास खड़े लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े। हादसे में चार-पांच छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर छात्राओं को विशेष उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू करती है।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस का ड्राइवर हादसे के समय संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नियंत्रण खो गया। बस में कई और यात्री भी सवार थे, लेकिन किसी अन्य को चोट नहीं आई। इस घटना से प्रताप नगर बस अड्डे पर हड़कंप मच गया और यात्रियों में भारी डर का माहौल पैदा हो गया।

    छात्राओं के परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती हुए बच्चों की हालत जानने में व्यस्त रहे। इस हादसे ने स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच रोडवेज बसों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने कहा कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 साल पहले भी इस क्षेत्र में इसी तरह की एक घटना हो चुकी है।

     