    Indian Railways: बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस का महेंद्रगढ़ में ठहराव, यात्रियों को मिलेगी राहत

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी मिलने से स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। डेली रेल पैसेंजर्स एसोसिएशन ने ...और पढ़ें

    महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी मिलने से स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, महेंद्रगढ़। ट्रेन नंबर 12323-24, बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस का महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज मंजूर होने से इस इलाके के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। डेली रेल पैसेंजर्स एसोसिएशन ने इस उपलब्धि के लिए रेल मंत्री और रेलवे अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।

    संगठन के अध्यक्ष रामनिवास पटोदा ने बताया कि इस मांग को लेकर कई ज्ञापन सौंपे गए थे, जिसके बाद रेलवे ने महेंद्रगढ़ स्टेशन पर स्टॉपेज की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से महेंद्रगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को देश के बड़े शहरों - दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, गया, धनबाद, हावड़ा और जोधपुर - के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

    ट्रेन नंबर 12323 (हावड़ा-बाड़मेर)

    यह ट्रेन मंगलवार को शाम 6:50 बजे हावड़ा से रवाना होती है, जो धनबाद, गया जंक्शन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली और रेवाड़ी होते हुए शाम 6:00 बजे महेंद्रगढ़ पहुंचती है। इसके बाद यह लुहारू, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ और जोधपुर होते हुए सुबह 6:45 बजे बाड़मेर पहुंचती है। यह ट्रेन कुल 2273 किलोमीटर की दूरी तय करती है।

    ट्रेन नंबर 12324 (बाड़मेर-हावड़ा)

    वापसी में, यह ट्रेन बुधवार को शाम 4:45 बजे बाड़मेर से रवाना होती है, जो जोधपुर, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू और लुहारू होते हुए सुबह 4:41 बजे महेंद्रगढ़ पहुंचती है। इसके बाद यह रेवाड़ी, दिल्ली जंक्शन, कानपुर, प्रयागराज, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, गया और धनबाद होते हुए शाम 5:45 बजे हावड़ा पहुंचती है।

    यात्रियों की मुख्य मांगें

    डेली रेल यात्रियों ने मांग की है कि इस ट्रेन को रोजाना चलाया जाए और ज़्यादा यात्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए गुरुग्राम में भी स्टॉपेज दिया जाए।

    • महेंद्रगढ़ से दिल्ली की ओर: गुरुवार और रविवार
    • दिल्ली से महेंद्रगढ़ होते हुए बाड़मेर की ओर: बुधवार और शनिवार