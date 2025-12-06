Language
    राजस्थान के मुंडावर में दुष्कर्म के बाद युवती की गला रेतकर हत्या, ग्रामीणों का गुस्सा फूटा; लगाया जाम

    By Vipin SinghEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    महेंद्रगढ़ के दोंगडा अहीर गांव के युवक उपेंद्र कुमार पर मुंडावर में एक युवती की हत्या का आरोप है। मृतका के पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले के दोंगडा अहीर गांव निवासी युवक द्वारा राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर में एक 20 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने युवक पर रेप कर हत्या करने का आरोप लगाया है। स्वजन के हंगामे के बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    बता दें कि आरोपित उपेंद्र कुमार (21) मूल रूप से महेंद्रगढ़ जिले के दोंगडा अहीर का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करते हुए किराए के कमरे में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपित की बुआ भी युवती के गांव में ही रहती है।

    जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे आरोपित ने नर्सिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेने आई युवती का किडनैप कर कमरे में ले जाकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला रेतकर हत्या कर दी। युवती का शव मुंडावर थाने के सामने स्थित एक कमरे में मिला।

    घटना स्थल की भयावह स्थिति देखने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बताया कि कमरे में खून बिखरा था और बाल भी बिखरे पड़े थे, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपित और युवती के बीच जोरदार संघर्ष हुआ था। मृतका के पिता के अनुसार, उनकी दोनों बेटियां सुबह 10 बजे मुंडावर आई थीं।

    छोटी बेटी नाश्ता लेने गई तो आरोपित बड़ी बेटी को जबरन कमरे में ले गया। थाने के सामने वारदात होने पर ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और लोगों ने मुंडावर थाने के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 30 मिनट बाद पुलिस के समझाने पर जाम खुल सका।

    मुंडावर थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर आरोपित उपेंद्र के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी जया सिंह भी थाने पहुंचीं और मामले की गहन जांच के निर्देश दिए।

