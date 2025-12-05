हरियाणा में आज भी शीतलहर की चेतावनी, महेंद्रगढ़ का तापमान 3.7 डिग्री, पढ़ें अन्य शहरों का हाल

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव के साथ ही राजस्थान के साथ लगते जिलों में शीत लहर चल रही है। इसके चलते तापमान भी नीचे आया है। विज्ञानियों ने सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में शीत लहर चलने का यलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं वीरवार को महेंद्रगढ़ का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री तो हिसार का चार डिग्री तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान नीचे जा सकता है। हवाएं चलने के कारण ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। वीरवार को भी हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट हुई है।