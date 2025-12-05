कनीना की राजनीति का बड़ा चेहरा राजेंद्र लोढ़ा की सड़क हादसे में मौत; पूरे इलाके में शोक की लहर

संवाद सहयोगी, कनीना (महेंद्रगढ़)। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कनीना के पूर्व प्रधान और वर्तमान नगर पार्षद राजेंद्र सिंह लोढ़ा का बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसा रेवाड़ी-धारूहेड़ा रोड पर बालाजी ऑटो मार्केट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बस और कार की भीषण भिड़ंत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दुर्घटना में कनीना निवासी युवक दीपक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो कार को चला रहा था। जानकारी के अनुसार, दोनों बृहस्पतिवार की रात कार से कनीना लौट रहे थे। धारूहेड़ा रोड पर सामने से आ रही बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेंद्र लोढ़ा कार में ही फंस गए।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकालकर रेवाड़ी ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान राजेंद्र लोढ़ा ने दम तोड़ दिया। युवक दीपक का अस्पताल में अभी इलाज जारी है।

बता दें कि राजेंद्र सिंह लोढ़ा कनीना नगर पालिका के पूर्व प्रधान और वर्तमान में पार्षद थे। वे नपा चेयरमैन रिम्पी लोढ़ा के ससुर भी थे। उनके पिता गणेशी लाल स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके नाम से जीएल पब्लिक स्कूल संचालित होता है। लोढ़ा करीब तीन दशक से अधिक समय तक कनीना की राजनीति का अहम हिस्सा रहे।

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुई कार। जागरण बता दें कि शुरुआत में उनका झुकाव चौटाला परिवार की ओर रहा, लेकिन बाद में मतभेद बढ़ने पर उन्होंने इनेलो छोड़ बसपा का दामन थाम लिया। एक मामले में चौटाला सरकार के समय उन्हें भिवानी जेल भेजा गया था, लेकिन कनीना में हुए जबरदस्त विरोध के बाद उनकी रिहाई हुई।