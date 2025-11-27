Bahadurgarh Accident: हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने अचानक लगाए ब्रेक, टकराई कई गाड़ियां और एक पलटी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में नेशनल हाइवे-9 के बाईपास पर झज्जर फ्लाईओवर के पास कार के अचानक ब्रेक लगने से तीन वाहन आपस में भिड़ गए। इसमें एक कार पलट गई। उसमें सवार एक युवक व दो महिलाएं जख्मी हो गए। युवक की हालत गंभीर है। उसे ट्रामा सेंटर से रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना की जांंच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुई। बताया जा रहा है कि यहां एक स्कोडा कार के चालक ने किसी वजह से अचानक ब्रेक लगा दिए। तभी उसके पीछे आ रही किया सोनेट कार का संतुलन बिगड़ गया और वह रेलिंग से टकराकर पलट गई और एक पिकअप व स्विफ्ट कार से भी जा टकराई।

बताया गया कि रेलिंग में इतनी तेजी से सोनेट कार टकराई कि उसका एक पहिया टूटकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। वहां पर मौजूद रेहड़ी वाले भी बाल-बाल बच गए। सोनेट कार में सवार नवीन, निर्मला और ज्योति जख्मी हो गए। यह किलोई के रहने वाले हैं और गुरुग्राम में माता के दर्शनों के लिए गए थे। वापस लौटते समय यह घटना हो गई।