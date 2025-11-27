Bahadurgarh Accident: हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने अचानक लगाए ब्रेक, टकराई कई गाड़ियां और एक पलटी
बहादुरगढ़ में नेशनल हाइवे-9 पर झज्जर फ्लाईओवर के पास एक कार के अचानक ब्रेक लगाने से तीन गाड़ियां टकरा गईं। एक कार पलटने से उसमें सवार एक युवक और दो महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें से युवक की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यातायात सुचारू कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में नेशनल हाइवे-9 के बाईपास पर झज्जर फ्लाईओवर के पास कार के अचानक ब्रेक लगने से तीन वाहन आपस में भिड़ गए। इसमें एक कार पलट गई। उसमें सवार एक युवक व दो महिलाएं जख्मी हो गए। युवक की हालत गंभीर है। उसे ट्रामा सेंटर से रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना की जांंच कर रही है।
यह घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुई। बताया जा रहा है कि यहां एक स्कोडा कार के चालक ने किसी वजह से अचानक ब्रेक लगा दिए। तभी उसके पीछे आ रही किया सोनेट कार का संतुलन बिगड़ गया और वह रेलिंग से टकराकर पलट गई और एक पिकअप व स्विफ्ट कार से भी जा टकराई।
बताया गया कि रेलिंग में इतनी तेजी से सोनेट कार टकराई कि उसका एक पहिया टूटकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। वहां पर मौजूद रेहड़ी वाले भी बाल-बाल बच गए। सोनेट कार में सवार नवीन, निर्मला और ज्योति जख्मी हो गए। यह किलोई के रहने वाले हैं और गुरुग्राम में माता के दर्शनों के लिए गए थे। वापस लौटते समय यह घटना हो गई।
वहीं, कार की चपेट में आए दो अन्य वाहनों में सवार लोगों को भी चोट लगी। कार सवार तीनों घायलों को ट्रामा सेंटर में लाया गया। नवीन की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। हादसे में पिकअप चालक के हाथ में चोट लगी। स्विफ्ट कार सवार को भी हल्की चोट आई।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार के अचानक ब्रेक लगने के कारण घटना हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात सुचारू हुआ। घायलों के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जिस गाड़ी के अचानक ब्रेक लगे, उसका पता नहीं चल पाया है। ऐसे में स्पष्ट नहीं हो सका है कि किस वजह से ब्रेक लगाए।
