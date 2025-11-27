VIDEO: फरीदाबाद में स्कॉर्पियो की टक्कर से स्विफ्ट के उड़े परखच्चे, युवक की मौके पर मौत
फरीदाबाद में एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब एक स्कॉर्पियो ने शादी से लौट रही एक स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। हादसे में स्विफ्ट सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में अपने भतीजे के साथ शादी से लौट रहे स्विफ्ट कार सवार दो भाइयों को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया गया कि स्कॉर्पियो सवारी युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्विफ्ट कार में सवार घायलों को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कॉर्पियो चालक को उसके परिजनों ने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
गाजीपुर गांव के रहने वाले सनी ने बताया कि उनके चाचा महेश और महावीर अपने भतीजे निंदर के साथ अमीपुर शादी में गए थे। बुधवार रात को वह शादी से वापस गांव लौट रहे थे। सेक्टर-17 से 14 बाईपास के पास पुल के नीचे से यूटर्न लेते समय सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट कर का इंजन भी निकलकर अलग हो गया।
फरीदाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर से स्विफ्ट के उड़े परखच्चे#Faridabvadaccident #Accidentvideo pic.twitter.com/BUS1FIFeCe— Kapil Kumar (@KapilKumar77025) November 27, 2025
वहीं, हादसे में महेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महावीर और निंदर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, स्विफ्ट कार में टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो ग्रिल में जा घुसी। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो सवार को बाहर निकाला। वहीं, स्विफ्ट कार घायलों को भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
यह भी पढ़ें- Faridabad Accident: दो बाइक की टक्कर में ईंट भट्टा पर काम करने वाले कामगार की मौत
पुलिस के अनुसार स्विफ्ट कार सवार महेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेश की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उसका उपचार चल रहा है। वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।