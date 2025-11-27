VIDEO: फरीदाबाद में स्कॉर्पियो की टक्कर से स्विफ्ट के उड़े परखच्चे, युवक की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में अपने भतीजे के साथ शादी से लौट रहे स्विफ्ट कार सवार दो भाइयों को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बताया गया कि स्कॉर्पियो सवारी युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्विफ्ट कार में सवार घायलों को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कॉर्पियो चालक को उसके परिजनों ने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

गाजीपुर गांव के रहने वाले सनी ने बताया कि उनके चाचा महेश और महावीर अपने भतीजे निंदर के साथ अमीपुर शादी में गए थे। बुधवार रात को वह शादी से वापस गांव लौट रहे थे। सेक्टर-17 से 14 बाईपास के पास पुल के नीचे से यूटर्न लेते समय सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट कर का इंजन भी निकलकर अलग हो गया।