    Faridabad Accident: दो बाइक की टक्कर में ईंट भट्टा पर काम करने वाले कामगार की मौत

    By SUBHASH CHAND DAGAREdited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:55 AM (IST)

    फरीदाबाद के फफूंदा गांव के पास दो बाइक की टक्कर में ईंट भट्टा कामगार की मौत हो गई। मृतक, अब्बू बकर, अपने साथी मोहसिन के साथ दूध लेने जा रहा था, तभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास एक अज्ञात बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

     ईंट भट्टा पर काम करने वाले एक कामगार की दो बाइक की टक्कर में मौत।

    सुभाष डागर, फरीदाबाद। फफूंदा गांव के पास ईंट भट्टा पर काम करने वाले एक कामगार की दो बाइक की टक्कर में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के नया गांव के रहने वाले शहजाद ने बताया कि वह और उसका भांजा अब्बू बकर, मोहसिन निवासी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के नया गांव के रहने वाले फरीदाबाद में फफूंदा गांव के पास मित्तल ईंट भट्टा पर काम करते हैं।

    अब्बू बकर और मोहसिन दाेनों बृहस्पतिवार की शाम को सात बजे बाइक पर पन्हैड़ा खुर्द गांव से दूध लेने के लिए जा रहे थे। मोहसिन अपनी बाइक को खुद चला रहा था। सामने से एक बिना नंबर की बाइक आई और उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। यह दुर्घटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पास की है। दुर्घटना की सूचना मिलने वह और उसका बड़ा भाई सोनू मौके पर पहुंचे। दोनों को घायल अवस्था में जब बल्लभगढ़ अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मोहसिन ने सारी घटना बताई।

    बल्लभगढ़ अस्पताल के डाक्टरों ने भांजे अब्बू बकर को मृत घोषित कर दिया। थाना सदर पुलिस ने शहजाद की शिकायत पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन 