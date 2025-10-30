नारनौल में सीसीटीवी में दिखा भयानक नजारा, 11 किलोमीटर तक कैंटर के पीछे घसीटता रहा युवक का शव

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल-महेंद्रगढ़ मार्ग के लहरोदा मोड़ पर हुए एक दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। बुधवार रात हुए इस सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल है। मृतक का शव दुर्घटनास्थल लहरोदा मोड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर मंढाणा गांव के पास मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक का शरीर एक कैंटर के पिछले हिस्से में फंस गया था, जो उसे घसीटता हुआ वहां तक ले गया।

जानकारी के मुताबिक, महेंद्रगढ़ के गांव चितलांग निवासी 22 वर्षीय अभिषेक नारनौल की एक पेंट कंपनी में कार्यरत था। बुधवार रात करीब 10 बजे वह अपने चचेरे भाई प्रमोद के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। जब दोनों लहरोदा गांव के पास पहुंचे, तभी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अभिषेक सड़क पर गिर पड़ा, जबकि प्रमोद सड़क की दूसरी ओर जा गिरा और घायल हो गया।

राहगीरों ने तुरंत प्रमोद को बेहोशी की हालत में नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। इसी बीच, अभिषेक का कुछ पता नहीं चला। स्वजन और पुलिस पूरी रात उसकी तलाश में जुटे रहे। वहीं बृहस्पतिवार सुबह मंढाणा गांव के पास सड़क किनारे हेलमेट पहने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में पता चला कि यह शव अभिषेक का ही है। जिसकी पुष्टि पास की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में हुई है जिसमें युवक का शव कैंटरा के पीछे लटकता हुआ दिखाई दिया।

सीसीटीवी फुटेज से सुराग लेकिन नंबर गायब घटना के बाद पुलिस बृहस्पतिवार को देर शाम तक मंढाणा गांव के मुख्य रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती रही। फुटेज में एक कैंटरा के पीछे युवक का शव लटका हुआ तो नजर आया, लेकिन कैंटरा का नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अब तक आधा दर्जन से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। राजस्थान सीमा पर स्थित जखराना टोल प्लाजा के कैमरों में भी कैंटरा नहीं दिखा, जिससे आशंका है कि वाहन वहां से न जाकर किसी ओर दिशा में किसी दूसरे रास्ते मुड़ गया।

कई सवाल अब भी मांग रहे जवाब हैरानी की बात यह है कि कैंटरा में युवक लगभग 11 किलोमीटर तक घसीटता गया और इस दौरान न तो चालक को पता चला और न ही रास्ते में किसी वाहन चालक ने इसकी ओर ध्यान दिया। अभी तक यह पूरा घटनाक्रम अब तक एक पहेली बना हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कैंटरा दुर्घटना स्थल से नेशनल हाईवे-152डी होते हुए मंढाणा गांव में नीचे उतरा।