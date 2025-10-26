नारनौल: CPLO यूनियन की बैठक में उठी वेतन बढ़ाने की मांग, नई कार्यकारिणी का गठन

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिला में कार्यरत क्रिड पंचायत लोकल आपरेटर (सीपीएलओ) की बैठक रविवार को सुभाष पार्क, नारनौल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री हरकेश ने की। उन्होंने संगठन की नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि संघ सदैव राष्ट्रहित, उद्योगहित और कर्मचारी हित में कार्य करता है।

बैठक में जिलेभर से आए सीपीएलओ कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखीं। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेश ने कहा कि परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें मात्र 6000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो बेरोजगारी भत्ते से भी कम है। उन्होंने मांग करते हुए क कि सीपीएलओ पदों को पंचायत विभाग में नियमित किया जाए और तकनीकी स्केल वेतन प्रदान किया जाए।

प्रदेशस्तरीय आंदोलन की चेतावनी जिला मंत्री चरण सिंह ने कहा कि सीपीएलओ पंचायतों के लगभग सभी कर्मचारी ऑनलाइन कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें नाममात्र का वेतन मिल रहा है, जो आर्थिक और सामाजिक शोषण के समान है। हरकेश ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द मांगें पूरी नहीं कीं, तो बीएमएस के नेतृत्व में प्रदेशस्तरीय आंदोलन किया जाएगा।