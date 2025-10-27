हरियाणा में अगले 24 घंटे में बदलने वाला है मौसम ! 27 और 28 अक्टूबर को कई इलाकों में हो सकती है बारिश

जागरण संवाददाता,नारनौल। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में आमतौर पर मौसम शुष्क और साफ बना हुआ। संपूर्ण इलाके में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा एनसीआर दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में मौसम में बदलाव बादलों की आवाजाही के साथ बिखराव वाली छिटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बन रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिससे पूरे इलाके में बढ़े हुए प्रदूषण पर लगाम लगेगा। तथा जैसे ही पश्चिमी मौसम प्रणाली आगे निकल जाएगी । वैसे ही हरियाणा एनसीआर दिल्ली में ठंड का आगाज देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञ डाॅक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में अरब सागर की खाड़ी में डिप्रेशन तथा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जो डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना बन रही हैं। इसके अलावा जबकि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ 27 अक्टूबर को सक्रिय होने की संभावना है।

सभी मौसम प्रणालीयों के संयुक्त प्रभाव पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत में जबरदस्त बारिश की गतिविधियों की संभावना बन रही है। जबकि हरियाणा एनसीआर दिल्ली केवल मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान पूरे इलाके में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी।

हालांकि इस मौसम प्रणाली का हरियाणा एनसीआर दिल्ली में विशेषकर दक्षिणी जिलों में 27 व 28 अक्टूबर के दौरान आंशिक रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान बिखराव वाली खंड छिट-पुट वर्षा की गतिविधियों की संभावना बन रही है।

जिससे पूरे इलाके में अगले तीन-चार दिनों के लिए बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी। तथा साथ ही साथ धीरे धीरे ठंड अपने रंग दिखाने लगेगी। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में हवाओं की दिशा और गति में बदलाव से धीरे धीरे वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार देखने को मिल रहा है ।

रविवार को हरियाणा एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में हल्की बढ़त तथा रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सम्पूर्ण इलाके में सुबह के समय हल्की ठंड का अहसास होने लगा है ।

परन्तु अभी भी दिन के तापमान मे अभी सामान्य से अधिक बने हुए है। आने वाले दिनों में दिन के तापमान 25.0-30.0 और रात के तापमान 10.0-15.0 डिग्री सेल्सियस के बीच होने की सम्भावना बन रही है। क्योंकि मौसम प्रणाली के असर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी।

उन्होनें बताया कि रविवार को हरियाणा एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों दिन के तापमान सामान्य से अधिक व रात के तापमान सामान्य से नीचे बने हुए है। पूरे इलाके में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में लोगों में वायरल मौसमी बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

अस्पतालों में मरीजों की लम्बी कतारें लगी हुई है। आमजन को आमतौर पर इस मौसम में बदलाव में सतर्कता बरतनी चाहिए। जिला महेंद्रगढ़ में मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ़ बना हुआ सम्पूर्ण जिला महेंद्रगढ़ में दिन के तापमान सामान्य से अधिक जबकि रात के तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं ।

रविवार को जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल तथा महेंद्रगढ़ के दिन और रात के तापमान क्रमशः 31.6,15.4 डिग्री सेल्सियस और 31.4,15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तथा दिन और रात के तापमान में आधा से अधिक अंतर बने हुए हैं।