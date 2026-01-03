सरपंच आरती ने बच्चों की भलाई पर खर्च किया ढाई साल का वेतन, बनीं प्रेरणा
सलीमपुर गांव की सरपंच कुमारी आरती ने अपने ढाई साल के कार्यकाल का पूरा वेतन (लगभग 1.30 लाख रुपये) गांव के बच्चों की भलाई पर खर्च कर समाज सेवा की अनूठी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मंडी अटेली(हरियाणा)। हरियाणा के गांव सलीमपुर की सरपंच एवं कॉमर्स विषय में पीजी गोल्ड मेडलिस्ट कुमारी आरती ने समाज सेवा की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने ढाई साल के सरपंची कार्यकाल में प्राप्त संपूर्ण वेतन को गांव के बच्चों की भलाई पर खर्च किया।
सरपंच आरती ने राजकीय उच्च विद्यालय गौकलपुर व राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलीमपुर के कुल 190 विद्यार्थियों को ट्रैक सूट व जूते वितरित किए। उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय गौकलपुर तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलीमपुर के कुल 190 विद्यार्थियों के लिए ट्रैक सूट और जूते उपलब्ध करवाए।
ठंड के मौसम में जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े और जूते मिलने से उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों और ग्रामीणों में भी इस नेक पहल को लेकर उत्साह देखा गया। इस अवसर पर विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।
ग्रामीणों ने सरपंच को सराहा
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सरपंच आरती की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के समय में जब अधिकांश जनप्रतिनिधि भत्तों और सुविधाओं तक सीमित रहते हैं, ऐसे में सरपंच आरती द्वारा अपना पूरा वेतन समाज सेवा में लगाना अत्यंत सराहनीय है।
कार्यक्रम में सरपंच के साथ वेद प्रकाश आर्य, मास्टर जसवंत सिंह, जससिंह, पंच पवन कुमार, पंच सुशीला, सुनीता पंच, अंजुबाला, सरला पंच, रामभतेरी पंच सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
इस मौके पर सरपंच कुमारी आरती ने बताया कि उन्हें अब तक सरपंच पद के रूप में करीब एक लाख 30 हजार रुपये का भत्ता प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस पूरी राशि को अपने लिए खर्च करने के बजाय गांव के बच्चों के लिए गर्म कपड़े और जूते खरीदने में लगाया।
