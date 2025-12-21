Language
    हरियाणा सरकार ने दिया था दीवाली गिफ्ट, अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 74 करोड़ रुपये पर मारी कुंडली!

    By Balwan Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:58 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने दीवाली पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में एक उपहार दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस योजना में 74 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। महेंद ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    बलवान शर्मा, नारनौल। भाजपा सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर राज्य के वृद्ध लोगों को दो सौ रुपए बढ़ोतरी के रूप में दीपावली का बड़ा तोहफा दिसंबर माह की पेंशन में नहीं मिला है। बुजुर्गों का आरोप है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उस पर कुंडली मार ली।

    भुगतान के मैसेज ने किया परेशान

    दरअसल, हरियाणा में भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई थी । इसके तहत एक नवंबर से वृद्धजनों को 3000 रूप मासिक की बजाय 3200 रुपए मासिक पेंशन मिलनी थी। नवंबर माह की पेंशन राज्य के लाभार्थियों को 17 दिसंबर को जारी हो चुकी है। प्रदेश के लाभार्थियों ने मोबाइल पर संदेश देखा कि इस बार भी तीन हजार रुपए ही मिले हैं तो दो सौ रुपए कम मिलने पर वह परेशान हो गए। प्रदेश में करीब 37 लाख लाभार्थियों को 200 रुपये के हिसाब से 74 करोड़ रुपए कहां चले गए, किसी को पता नहीं चला।

    मंत्री ने बताया-तकनीकी खामी

    अब सवाल उठता है कि क्या समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जनवरी में दी जाने वाली पेंशन में दो सौ की बजाए चार सौ रुपये बढ़ाकर देते हैं या फिर 3200 रुपये देकर नवंबर माह के 74 करोड़ रुपए को डकार जाएंगे। उधर, समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने दो सौ रुपए की बढ़ोतरी जारी नहीं होने के पीछे तकनीकी कारण बताए हैं। साथ ही जनवरी माह में एरियर के साथ पेंशन देने की बात कही है। पिछली हुड्डा सरकार में एक हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन मिला करती थी, जिसे भाजपा सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए तीन हजार रुपये मासिक तक पहुंचाया है, जो अब 3200 करने का वादा किया गया था।

    हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य

    राज्य में करीब 37 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में आते हैं। इनमें 22 लाख 13 हजार 628 लोग वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करते हैं, जबकि 8 लाख 93 हजार 276 महिलाएं विधवा पेंशन हासिल कर रही हैं। प्रदेश में विशेष श्रेणी के 2 लाख 45 हजार 272 बच्चे और 2 लाख 11 हजार 744 दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करते हैं। यह भी सच्चाई है कि पूरे देश में हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है।

    सरकार की योजना धरातल पर गड़बड़ाई

    भाजपा सरकार ने एक सिस्टम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अपना रखी है, जिसे महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है। विडंबना यह है कि भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अधिकारी धरातल पर उतारने में गड़बड़ी कर देते हैं। इसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ता है और बुराई सरकार को मिलती है।

    लाभार्थियों ने जताई निराशा

    वृद्धावस्था पेंशन धारक सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने दीवाली पर 200 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी कर दीवाली का तोहफा दिया था, लेकिन अधिकारियों ने यह तोहफा अपने पास रख लिया है। इस वजह से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। बुजुर्ग कृष्ण कुमार ने कहा कि हमने दीवाली बड़ी खुशी के साथ मनाई। मिठाईयों पर भी दिल खोलकर खर्च किया पर अब पेंशन बढ़कर नहीं आई है। इस बात से उन्हें मायूसी हाथ लगी है।

    अगली पेंशन में सरकार करेगी भरपाई

    "तकनीकी कारणों के चलते 200 रुपए की बढ़ोतरी नहीं दी जा सकी है। अगली पेंशन में एरियर जोड़कर दिया जाएगा। किसी भी बुजुर्ग या लाभार्थी का एक रुपए भी कम नहीं होने दिया जाएगा।"

    -कृष्ण बेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

