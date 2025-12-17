नारनौल में गैंगस्टर के साथी पर जानलेवा हमला, अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, नारनौल। बुधवार शाम को शहर में गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के एक साथी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। इस घटना में गैंगस्टर का साथी विक्की दोहर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे शुरू में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हमलावरों ने हवा में गोलियां भी चलाईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना नारनौल से सटे नसीबपुर गांव में शाम 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई। बताया जाता है कि कारों और मोटरसाइकिलों पर आए युवकों ने अचानक विक्की दोहर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने रॉड और लाठियों से उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

सूत्रों के अनुसार, फायरिंग के दौरान एक गोली विक्की दोहर के पैर को छूकर निकल गई। हालांकि, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है कि उसे गोली लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्की दोहर के खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में लगभग 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर भरत भूषण, सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ मुकेश कुमार और महावीर चौक पुलिस चौकी और नारनौल सीआईए की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने क्राइम सीन का मुआयना किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की।