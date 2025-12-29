हरियाणा सरकार के आदेश पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने लिया 15 मिनट का 'वाई-ब्रेक', तनाव कम करने की पहल
जागरण संवाददाता,नारनौल। हरियाणा सरकार के आयुष विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सोमवार को लघु सचिवालय के पार्क में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 15 मिनट का वाई-ब्रेक (योग विराम) लिया।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर तनाव को कम करना, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। इस मौके पर योग विशेषज्ञ सुधीर व योगाचार्य सुंदर सिंह (श्याम) ने संयुक्त रूप से अधिकारी व कर्मचारियों को कपालभाति, भस्त्रिका व अन्य सूक्ष्म व्यायाम करवाए।
उन्होंने कहा कि लगातार घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठने से होने वाली शारीरिक थकान और मानसिक जड़ता को तोड़ने में यह ब्रेक अत्यंत महत्वपूर्ण है।
