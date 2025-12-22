गैंगस्टर विक्की डोहर पर जानलेवा हमला, CIA ने दबोचे 9 आरोपी; बोलेरो बरामद

जागरण संवाददाता, नारनौल। 17 दिसंबर को महेंद्रगढ़ रोड स्थित जेठूवाला बाबा मंदिर के पास गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की डोहर की गाड़ी को टक्कर मारकर उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में सीआइए (क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) नारनौल ने नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में से छह के विरुद्ध पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, तीन आरोपी अपराध में नए शामिल हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप–पुलिस अधीक्षक भारत भूषण ने पत्रकारवार्ता में बताया कि 17 दिसंबर की शाम नसीबपुर में विक्रांत उर्फ विक्की डोहर पर जानलेवा हमला किया गया था। बदमाशों ने मिलकर युवक पर लोहे की राड़ और डंडों से हमला किया था और उसे मरा हुआ समझकर आरोपी भाग गए थे। यह हमला उन्होंने रेवाड़ी रोड स्थित जमीन और दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया था।

आरोपी मौके पर एक मैगजीन छोड़कर बोलेरो कैंपर और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने सीआइए नारनौल को जांच सौंपी, जिन्होंने तकनीकी सर्विलांस और खुफिया तंत्र का प्रयोग करते हुए कुछ ही समय में वारदात में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की गिरफ्त में आए इन नौ आरोपियों में से अधिकांश का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। गिरफ्तार आरोपितों में बाछोद का महेश शामिल है, जिस पर पहले से ही हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा सिहोर के रहने वाले अजय पर हत्या, अपहरण और दंगे भड़काने के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके साथ मौहल्ला रावका नारनौल के निखिल, गांव खुडाना के प्रवीन,सिहोर के कुलदीप और रक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इन पर लूट, मारपीट और अन्य मामले दर्ज हैं।

सीआइए नारनौल ने संदीप वासी बव्वा रेवाड़ी, सचिन वासी सिहोर और नरेश वासी खुडाना को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपित महेश और प्रवीण वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग में शामिल थे।