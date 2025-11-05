भ्रूण लिंग की जांच मशीन बाइक की डिग्गी में रख करता था गोरखधंधा, नांगल चौधरी में लिंग परीक्षण गिरोह का भंडाफोड़
नांगल चौधरी, हरियाणा में पुलिस ने भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक व्यक्ति को बाइक की डिग्गी में भ्रूण लिंग जांच मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह अवैध रूप से भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में सक्रिय है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है ताकि इस अवैध धंधे को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके।
जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा-राजस्थान सीमा से सटे नांगल चौधरी क्षेत्र में अवैध तरीके से किए जा रहे भ्रूण लिंग जांच का खुलासा किया है। स्वास्थ्य विभाग की पीसी एंड पीएनडीटी टीम ने एक योजनाबद्ध कार्रवाई के तहत एक आरोपित को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। टीम ने पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, जेली और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आरोपित यह मशीन बाइक की डिग्गी में छिपाकर रखता था और सीमावर्ती गांवों में घूम-घूमकर अवैध जांच करता था।
रात 11 बजे मिलने का समय तय किया
जिले के स्वास्थ्य विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सीमावर्ती इलाके में भ्रूण लिंग की अवैध जांच की जा रही है। सूचना के आधार पर विभाग ने एक डिकाय पेशेंट और बिचौलिये के माध्यम से आरोपितों से संपर्क किया।
कालबा निवासी धर्मपाल जागीरदार ने जांच के बदले 50 हजार रुपये की मांग की और रात 11 बजे मिलने का समय तय किया। तय समय पर धर्मपाल ने डिकाय पेशेंट को कालबा से ढाणी ठाकरान लेकर गया, जहां उसने अपने साथी भवानी को बुलाया।
अंधेरे का फायदा उठाकर एक फरार
भवानी बाइक पर अल्ट्रासाउंड मशीन और उपकरण लेकर मौके पर पहुंचा। वहीं, भवानी ने भ्रूण लिंग की जांच कर बताया कि पेट में लड़का है। इसी दौरान पास में छिपी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संकेत मिलते ही दबिश दी।
टीम ने धर्मपाल जागीरदार को कलबा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया, जबकि ढाणी ठाकरान निवासी भवानी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बाइक की तलाशी में पोर्टेबल मशीन, जेली और अन्य उपकरण बरामद हुए।
चलाता है कपड़ों की दुकान
नोडल अधिकारी डाॅ. विजय यादव ने बताया कि राजस्थान सीमा से सटे गांवों में लगातार लिंगानुपात गिरता जा रहा था। इसके चलते विभाग की टीम लंबे समय से इस गिरोह की गतिविधियों की पड़ताल में जुटी हुई थी।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव जैसे बूढ़वाल, बामनवास, आतरी और कालबा आदि में लिंगानुपात में गिरावट चिंता का विषय है। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है।
डाॅ. यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि फरार आरोपित भवानी नांगल चौधरी में एक कपड़ों की दुकान चलाता है, जहां से वह विशेषकर महिलाओं को लिंग परीक्षण के लिए उकसाता था।
1994 के तहत मामला दर्ज
धर्मपाल गांवों से ऐसे मामलों को लाकर भवानी तक पहुंचाता था। हालांकि, गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग में पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवैध जांच इनका पेशा बन चुका था। पुलिस टीम आरोपितों से पूछताछ में जुटी हुई है।
आरोपितों के विरुद्ध पूर्व गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार भवानी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है।
'भविष्य में भी ऐसे अभियानों को निरंतर जारी रखें'
"इस सफल अभियान के लिए टीम बधाई की पात्र है। राज्य सरकार भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध पूरी संवेदनशीलता और कठोरता से कार्य कर रही है। भविष्य में भी ऐसे अभियानों को निरंतर जारी रखा जाएगा और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों से अपील की है कि वे लिंग जांच एवं भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूक रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या संबंधित प्रशासन को दें।"
-आरती सिंह राव, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा सरकार।
अन्य गिरोहों पर भी है नजर
"स्वास्थ्य विभाग की टीम भ्रूण लिंग जांच के अवैध गतिविधियों की पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ गिरोह अभी पाइपलाइन में हैं, जल्द ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी भी शेष है।"
-डाॅ. विजय यादव, नोडल अधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी
