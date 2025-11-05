नारनौल में भ्रूण लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर से सटे नांगल चौधरी क्षेत्र में सक्रिय भ्रूण लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की पीसी एंड पीएनडीटी टीम ने एक योजनाबद्ध कार्रवाई कर गिरोह के एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम ने पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, जेली और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी मशीन को बाइक की डिग्गी में छिपाकर रखता था। स्वास्थ्य विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सीमावर्ती इलाके में भ्रूण लिंग की अवैध जांच की जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने एक डिकाय पेशेंट और बिचौलिये के माध्यम से आरोपितों से संपर्क साधा। डिकाय ऑपरेशन के दौरान कालबा निवासी धर्मपाल ने लिंग जांच के बदले 50 हजार रुपये की मांग की और रात 11 बजे मिलने का समय तय किया। तय समय पर धर्मपाल डिकाय पेशेंट को कालबा से ढाणी ठाकरान लेकर गया, जहां उसने भवानी नामक व्यक्ति को बुलाया। भवानी बाइक पर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर पहुंचा और भ्रूण का लिंग जांच कर बताया कि पेट में लड़का है।

इसी दौरान पास में तैयार स्वास्थ्य विभाग की टीम को संकेत मिला तो तत्काल दबिश दी गई। भवानी को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि धर्मपाल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बाइक की तलाशी में अल्ट्रासाउंड मशीन, जेली व अन्य उपकरण मिले। टीम में पीसी एंड पीएनडीटी इंचार्ज डा. विजय, डा. नरेंद्र कुमार, लिपिक अश्विनी और पुलिस की ओर से लेडी कॉन्स्टेबल रेणु, हेड कॉन्स्टेबल पवन व एसपीओ सुरेंद्र शामिल रहे।