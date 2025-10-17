नारनौल में दुकानदार के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया साइबर फ्रॉड का रुपया, पुलिस ने दबोचे तीन आरोपी

जागरण संवाददाता, नारनौल। साइबर थाना की पुलिस टीम ने साइबर ठगी के मामलों में संलिप्त तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान गांव भांखरी के शिवम, सोनू और राहुल के रूप में हुई है। साइबर थाना की पुलिस टीम ने आरोपित शिवम् को भांखरी क्षेत्र से और आरोपित सोनू व राहुल को कमानिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने पूछताछ में पता लगाया कि साइबर ठगी के मामले में आरोपित शिवम का खाता प्रयोग हुआ था और आरोपित राहुल व सोनू साइबर ठगों को खाता उपलब्ध कराने का काम करते थे। आरोपित राहुल व सोनू से पुलिस ने पीओएस मशीन, स्कैनर, दो मोबाइल, चार सिम कार्ड, पांच चेकबुक, एक पासबुक और दो गाड़ियां बरामद की हैं। आरोपितों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।



शिकायतकर्ता गांव खटोटी खुर्द के रहने वाले दीपक ने बताया कि उसकी गांव भाखरी के बस स्टैंड पर सीएससी व पीएनबी ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान है। वह साल 2021 से पीएनबी बैंक का रजिस्टर्ड बीसी एजेंट है। उसकी आईडी से वह पीएनबी द्वारा प्रदान सुविधाओं के तहत ऑनलाइन मनी ट्रांसफर व मनी विड्राॅल का काम करता है। उसकी दुकान पर प्रतिदिन ग्राहक ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाने व निकलवाने के लिए आते रहते हैं।

आरोप के अनुसार, नौ अक्टूबर को भाखरी का शिवम कुमार दीपक के पास आया। उसने बताया कि वह दीपक को किसी और से ऑनलाइन पेमेंट करवाकर उनसे कैश ले लेगा। मगर दीपक ने शिवम को क्यूआर कोड देने से इंकार करते हुए कहा कि अगर आप खुद के खाते से रुपये भेजेंगे, तभी वह कैश दे सकेंगे। इसके बाद शिवम ने उसकी दुकान पर आकर उसके पीएनबी करंट अकाउंट के क्यूआर पर स्कैन करके तीन बार में 91,000 रुपये भेज दिए, बदले में शिकायतकर्ता ने उसको 91,000 रुपये कैश दे दिए और शिवम के आधार कार्ड की एक प्रति रिकाॅर्ड के लिए रख ली।