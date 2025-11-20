Language
    नांगल चौधरी-निजामपुर बाइपास पर पुल से गिरी कार, एक युवक की दर्दनाक मौत; शादी से लौट रहा था परिवार

    By BALWAN SHARMAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    नांगल चौधरी-निजामपुर बाइपास पर शादी से लौट रहे एक परिवार की कार पुल से गिरने से एक युवक की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ जब कार गुरुकुलम स्कूल के पास अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच कर रही है।

    निजामपुर बाइपास पर देर रात बेकाबू हुई गाड़ी, क्रेन से काटकर निकाले गए तीन घायल।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। शादी से लौट रहा एक परिवार नांगल चौधरी-निजामपुर बाइपास स्थित पुल पर हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी।

    हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रात के सन्नाटे में हुई इस घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है, जहां परिवार बापड़ोली गांव से अपने घर दोस्तपुर वापस लौट रहा था।

    जानकारी के अनुसार गांव दोस्तपुर का दीपक अपने परिचित रणदीप की शादी में शामिल होकर बापड़ोली से वापस लौट रहा था। कार में उसके साथ कायमपुरा निवासी महेश यादव, राजस्थान का मन्नालाल उर्फ योगेश और ड्राइवर नितिन भी थे।

    रात करीब पौने दो बजे जैसे ही गाड़ी गुरुकुलम स्कूल, निजामपुर बाइपास के पास बने पुल पर पहुंची तो अचानक असंतुलित होकर नीचे जा गिरी। इस दौरान सभी लोग अंदर ही फंस गए। केवल मन्नालाल ही किसी तरह बाहर निकल पाया, जिसने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और थाना नांगल चौधरी पुलिस मौके पर पहुंची। अंधेरे में राहत कार्य को चुनौती मानते हुए टीम ने क्रेन की मदद से गाड़ी को कटवाया और फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी को एंबुलेंस से सीएचसी नांगल चौधरी भेजा गया।

    उपचार के दौरान एक युवक की मौत

    गंभीर रूप से घायल महेश यादव को नांगल से रेफर कर सिविल अस्पताल नारनौल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अन्य घायलों दीपक, योगेश और नितिन का मेडिकल कराया गया, जिनके शरीर पर कई चोटें पाई गई हैं।

    घायलों के बयान पर पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

