हरियाणा में 4 दिन और रहेगा कोल्ड वेव का असर, नारनौल में 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रात का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। राजस्थान के साथ लगते जिलों में कोल्ड वेव का असर साफ दिख रहा है। नारनौल का तापमान एक रात में ही 6.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं कोल्ड वेव का असर आने वाले चार दिन तक रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिन के समय मंगलवार को हल्की ठंड रही। वहीं, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को नारनौल के तापमान 1.9 डिग्री की गिरावट हुई।