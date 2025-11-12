हरियाणा में 4 दिन और रहेगा कोल्ड वेव का असर, नारनौल में 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान
हरियाणा में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है, खासकर राजस्थान से सटे जिलों में शीत लहर का असर दिख रहा है। नारनौल का तापमान 6.6 डिग्री तक पहुंच गया है और अगले चार दिनों तक कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है।
जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रात का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। राजस्थान के साथ लगते जिलों में कोल्ड वेव का असर साफ दिख रहा है। नारनौल का तापमान एक रात में ही 6.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं कोल्ड वेव का असर आने वाले चार दिन तक रहेगा।
दिन के समय मंगलवार को हल्की ठंड रही। वहीं, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को नारनौल के तापमान 1.9 डिग्री की गिरावट हुई।
नारनौल की रात राजस्थान के चुरू, शिमला और जम्मू से भी ठंडी रही। वहीं हिसार का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री और करनाल का 9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले चार दिन तक सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिले में कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है।
