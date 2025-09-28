कुरुक्षेत्र में चाकू घोंपकर युवक की बेरहमी से हत्या, पोते ही मौत की भनक लगते ही अस्पताल में भर्ती दादा का भी हुआ निधन

कुरुक्षेत्र के रतन डेरा सिरसला रोड पर एक युवक प्रिंस की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रिंस अपने भाई पारस के साथ घर लौट रहा था जब कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया। पारस भाग गया लेकिन प्रिंस पर चाकू से हमला किया गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। रतन डेरा रोड पर शनिवार देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव शादीपुर सैदां निवासी 22 वर्षीय प्रिंस के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रिंस अपने भाई पारस के साथ मोटरसाइकिल पर काम से घर वापस जा रहा था, उसी समय पीछे से तीन से पांच आरोपितों ने उनकी बाइक को घेर लिया।

प्रिंस मोटरसाइकिल से गिर गया, जबकि पीछे बैठा उसका छोटा भाई पारस भाग गया। आरोपितों ने प्रिंस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रिंस को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को दी शिकायत में पारस ने बताया कि जब वह मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ घर वापस जा रहा था तो स्काइट कॉलेज के पास उन पर तीन युवकों ने हमला कर दिया, आरोपित मोटरसाइकिल पर सवार थे।

थाना सदर प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल पारस के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपितों की पहचान जल्द की जाएगी और उन्हें काबू किया जाएगा।