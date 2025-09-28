Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र में चाकू घोंपकर युवक की बेरहमी से हत्या, पोते ही मौत की भनक लगते ही अस्पताल में भर्ती दादा का भी हुआ निधन

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:31 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र के रतन डेरा सिरसला रोड पर एक युवक प्रिंस की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रिंस अपने भाई पारस के साथ घर लौट रहा था जब कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया। पारस भाग गया लेकिन प्रिंस पर चाकू से हमला किया गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कुरुक्षेत्र में रतन डेरा रोड पर युवक की चाकू मारकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। रतन डेरा रोड पर शनिवार देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव शादीपुर सैदां निवासी 22 वर्षीय प्रिंस के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रिंस अपने भाई पारस के साथ मोटरसाइकिल पर काम से घर वापस जा रहा था, उसी समय पीछे से तीन से पांच आरोपितों ने उनकी बाइक को घेर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रिंस मोटरसाइकिल से गिर गया, जबकि पीछे बैठा उसका छोटा भाई पारस भाग गया। आरोपितों ने प्रिंस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रिंस को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस को दी शिकायत में पारस ने बताया कि जब वह मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ घर वापस जा रहा था तो स्काइट कॉलेज के पास उन पर तीन युवकों ने हमला कर दिया, आरोपित मोटरसाइकिल पर सवार थे।

    थाना सदर प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल पारस के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपितों की पहचान जल्द की जाएगी और उन्हें काबू किया जाएगा।

    अस्पताल में भर्ती दादा ने भी तोड़ा दम

    बताया जा रहा है कि मृतक प्रिंस के दादा भी पिछले कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती थे। पोते की मौत की भनक लगने के बाद वह इस गम को से नहीं सह सके और उन्होंने भी दम तोड़ दिया।