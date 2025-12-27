Language
    कुरुक्षेत्र: नहीं झेल सकी पति की मौत का सदमा, एक घंटे चार मिनट के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    शहजादपुर के सुनारों वाले मोहल्ले में एक दुखद घटना हुई, जहां विरेंद्र कुमार जैन (78) की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनके निधन के एक घंटे बाद, उनकी पत् ...और पढ़ें

    पति की मौत के एक घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, शहजादपुर। सुनारों वाले मोहल्ले में रहने वाले विरेंद्र कुमार जैन की मौत के एक घंटे बाद उनकी पत्नी ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। पति पत्नी की एक साथ मौत होने का समाचार शहजादपुर कस्बे में जैसे ही फैला तो मातम पसर गया और मोहल्ले में आसपास के लोग एकजुट हो गए।

    दंपती की बड़ी बेटी अंबाला शहर में विवाहित है जबकि बेटा कुंआरा है और गुरुग्राम में कंपनी में काम करता है। दोनों का एक साथ रविवार को संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार विरेंद्र कुमार जैन (फग्गू) 78 साल के थे और पत्नी आशा रानी 65 साल की थी।

    विरेंद्र करीब 3-4 साल से बीमार चल रहे थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। शनिवार दोपहर करीब एक बजकर 33 मिनट पर उन्होंने घर में ही अचानक दम तोड़ दिया। पत्नी ने गांव में ही एक आरएमपी डाक्टर को फोन कर सूचना दी। डाक्टर घर पहुंचे तो उन्होंने विरेंद्र को मृत घोषित कर दिया।

    इसके बाद पति के गम में दोपहर दो बजकर 37 मिनट आशा ने भी दम तोड़ दिया। दोबारा उसी डाक्टर को आशा की बेटी ने सूचना दी डाक्टर मौके पर पहुंचा तो उन्होंने आशा को भी मृत घोषित कर दिया। शाम के समय बेटा कपिल गुरुग्राम से पहुंचा। विरेंद्र जैन काफी समय पहले झोलाछाप डाक्टर थे। लेकिन कई साल पहले उन्होंने काम छोड़ दिया था।