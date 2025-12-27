कुरुक्षेत्र: साइलेंट किलर ने ली एक और जान... अंगीठी जलाकर सोए राइस मिल के मुनीम की दम घुटने से मौत
शाहाबाद के गांव डंगाली में एक राइस मिल के मुनीम रमेश (55) की अंगीठी जलाकर सोने से दम घुटने से मौत हो गई। सुबह उनका शव बिस्तर पर मिला। पुलिस ने शव को प ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, शाहाबाद (कुरुक्षेत्र)। गांव डंगाली में शनिवार सुबह अंगीठी जलाकर सोए एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत का मामला सामने आया। मामला गांव डंगाली के जय माता रानी लाडोराइस मिल का है। राइस मिल के मुनीम उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के गांव सराय लवरिया निवासी 55 वर्षीय रमेश का शव सुबह बिस्तर पर ही मिला है।
जानकारी के अनुसार, रात में रमेश तसले में आग सुलगाकर सोया था और सुबह वह बिस्तर में ही मृत मिला है। चौकीदार ने दरवाजा खोला तो मामले का खुलासा हुआ। मौके पर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोकनायकजयप्रकाश अस्पताल कुरुक्षेत्र भेज दिया। शव का पोस्टमार्टम रविवार को करवाया जाएगा।
जानकारी देते हुए राइस मिल के चौकीदार रामलखन ने बताया कि रात करीब 10 बजे तक रमेश और वह इकट्ठे आग जलाकर बाहर बैठे थे। उसके बाद रमेश अपने कमरे में आकर तसले में आग सुलगाकर सो गया।
सुबह उठकर देखा तो रमेश अपने बिस्तर में ही मृत था। शाहाबाद पुलिस थाना से पीएसआइअभिलाश ने बताया कि मृतक के स्वजनों को सूचित कर दिया था। वे शाम के समय पहुंचे, जिस कारण शनिवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका।
अब रविवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। बता दें कि पांच दिन पहले ही कुरुक्षेत्र के एक होटल में अंगीठी जलाकर सोए पांच मजदूरों की मौत हो गई थी।
बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना है घातक: डॉ. सारा
एलएनजेपी अस्पताल की पीएमओ डॉ. सारा अग्रवाल ने बताया कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना खतरनाक है। अंगीठी जलने से कार्बन मोनोआक्साइड गैस बनती है। ऐसे में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से कार्बन मोनोआक्साइड गैस का स्तर काफी बढ़ जाता है।
ये गैस सांस के जरिए शरीर के अंदर जाती है और खून में मिल जाती है। खून में जहरीली गैस मिलने से शरीर में आक्सीजन कम हो जाती है। इससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है।
गैस गीजर भी पैदा करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
डा. सारा अग्रवाल ने सचेत करते हुए कहा कि गैस गीजर से भी इसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होती है। वहीं आजकल मार्केट में आए इलेक्ट्रिक हीटर भी बंद कमरे में जलाने सही नही हैं। उन्होंने कहा कि सोने से पहले अंगीठी या हीटर बंद कर देना चाहिए।
