अमेरिका का सपना दिखाकर गाम्बिया भेजा, कुरुक्षेत्र पुलिस ने 75 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से आरोपित जिला अंबाला के बकनौर निवासी रिंकू को गिरफ्तार किया।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 12 मई को पुलिस को दी शिकायत में गांव नैसी निवासी महिंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के तीन सदस्यों को विदेश भेजना चाहता था।

इसके लिए उसने अपने जानकार के माध्यम से आरोपित से मुलाकात की। आरोपित ने बताया कि वह उसके तीनों सदस्यों को अमेरिका भेज देगा।

उनके बीच एक करोड़ 17 लाख रुपये में बात पक्की हुई।

शिकायतकर्ता के अनुसार उसने आरोपित को तीनों सदस्यों के पासपोर्ट व करीब 75 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद आरोपित ने तीनों सदस्यों की टिकट व वीजा लगवाकर उनको 17 मार्च 2024 को गाम्बिया भेज दिया, जहां पर करीब चार महीने रहने के बाद वह वापस भारत आ गए।