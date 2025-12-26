Language
    अमेरिका का सपना दिखाकर गाम्बिया भेजा, कुरुक्षेत्र पुलिस ने 75 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:34 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र पुलिस ने अमेरिका भेजने के नाम पर 75 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी, जिसकी पहचान रिंकू के रूप में ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका भेजने के नाम पर 75 लाख की ठगी का आरोपित गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से आरोपित जिला अंबाला के बकनौर निवासी रिंकू को गिरफ्तार किया।

    पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 12 मई को पुलिस को दी शिकायत में गांव नैसी निवासी महिंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के तीन सदस्यों को विदेश भेजना चाहता था।

    इसके लिए उसने अपने जानकार के माध्यम से आरोपित से मुलाकात की। आरोपित ने बताया कि वह उसके तीनों सदस्यों को अमेरिका भेज देगा।

    उनके बीच एक करोड़ 17 लाख रुपये में बात पक्की हुई।

    शिकायतकर्ता के अनुसार उसने आरोपित को तीनों सदस्यों के पासपोर्ट व करीब 75 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद आरोपित ने तीनों सदस्यों की टिकट व वीजा लगवाकर उनको 17 मार्च 2024 को गाम्बिया भेज दिया, जहां पर करीब चार महीने रहने के बाद वह वापस भारत आ गए।

    जब उसने आरोपित से इस बारे बात की तो वह टाल-मटोल करने लगा और पैसे मांगने पर उनको धमकी देता है।

    उसकी शिकायत पर थाना इस्माईलाबाद में मामला दर्ज करके जांच आर्थिक अपराध शाखा को दी गई। आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।