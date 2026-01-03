कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मना शाकंभरी जन्मोत्सव, श्रद्धालुओं ने शाक-सब्जियों से किया मां का भव्य शृंगार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। मां शाकंभरी देवी सेवक मंडल की ओर से नरकातारी रोड स्थित मां शाकंभरी देवी मंदिर में शनिवार को मां शाकंभरी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया कोर्डिनेटर तुषार सैनी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। अध्यक्ष अशोक शर्मा बाली ने भक्तजनों के साथ मुख्यातिथि का स्वागत किया।

सर्वप्रथम मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने अपनी कुलदेवी मां शाकंभरी देवी, मां शताक्षी देवी, मां भ्रांबरी देवी, मां भीमा देवी और भूरा देव की मूर्तियों को शाक-सब्जियों और फलों की मालाओं से सजा कर श्रृंगार किया। उसके बाद आचार्य पंडित अजय मिश्र व आशुतोष मिश्र ने हवन करवाया। मंदिर के पुजारी पंडित रमेश चंद्र बृजवासी ने श्रद्धालुओं को मां शाकंभरी का महात्म्य सुनाया।

मंडल के अध्यक्ष अशोक शर्मा बाली ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वत माला की तलहटी में मां शाकंभरी देवी का सिद्ध दरबार स्थापित है, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंच कर मां के दर्शन करते हैं।

मां शाकंभरी देवी के भवन से पहले भक्तों को भूरा देव के दर्शन करने होते है। कहा जाता है कि भूरा देव के दर्शनों के बिना मां शाकंभरी देवी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने श्रद्धालुओं को बताया कि मां शाकंभरी देवी की पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती।