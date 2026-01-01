कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, जीजा की मौत; साला गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिहोवा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढांड रोड पर बुधवार रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक दो बच्चों का पिता था। हादसे में उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सरस्वती खेड़ा कालोनी निवासी 40 वर्षीय भजन लाल के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार भजन लाल जो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वह अपने साले टिंकू राम के साथ मोटरसाइकिल पर करनाल जिले के असंध से काम खत्म कर घर लौट रहा था। दोनों पराली की गांठ बनाने का काम करते थे और असंध में काम पूरा करने के बाद 31 दिसंबर की रात नए साल के मौके पर घर वापस आ रहे थे।

रात करीब आठ बजे जब वे ढांड रोड पर गांव अरनैचा के पास पहुंचे, तभी पिहोवा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बिना इंडिकेटर दिए अचानक जडौला की ओर मुड़ते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में भजन लाल का सिर सड़क पर जोर से लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साला भी जख्मी हो गया।

टिंकू राम ने भजन लाल के भाई संजय को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलने पर संजय और अन्य स्वजन मौके पर पहुंचे और दोनों को पिहोवा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने भजन लाल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।