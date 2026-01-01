Language
    कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, जीजा की मौत; साला गंभीर घायल

    By Dushyant Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:48 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के पिहोवा में ढांड रोड पर बुधवार रात एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार भजन लाल (40) की मौत हो गई। हादसे में उनका साला टिंकू रा ...और पढ़ें

    कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक की मौत, एक घायल।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिहोवा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढांड रोड पर बुधवार रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक दो बच्चों का पिता था। हादसे में उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सरस्वती खेड़ा कालोनी निवासी 40 वर्षीय भजन लाल के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार भजन लाल जो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वह अपने साले टिंकू राम के साथ मोटरसाइकिल पर करनाल जिले के असंध से काम खत्म कर घर लौट रहा था। दोनों पराली की गांठ बनाने का काम करते थे और असंध में काम पूरा करने के बाद 31 दिसंबर की रात नए साल के मौके पर घर वापस आ रहे थे।

    रात करीब आठ बजे जब वे ढांड रोड पर गांव अरनैचा के पास पहुंचे, तभी पिहोवा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बिना इंडिकेटर दिए अचानक जडौला की ओर मुड़ते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में भजन लाल का सिर सड़क पर जोर से लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साला भी जख्मी हो गया।

    टिंकू राम ने भजन लाल के भाई संजय को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलने पर संजय और अन्य स्वजन मौके पर पहुंचे और दोनों को पिहोवा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने भजन लाल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।

    रास्ते में उसकी हालत और बिगड़ गई, जिसके चलते स्वजन उसे लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही भजन लाल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वीरवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।