    कुरुक्षेत्र में ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्राली को मारी टक्कर, एक की मौत; पांच घायल

    By Dushyant Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी पर एक ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्राली को टक्कर मार दी, जिससे एक श्रद्धालु की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। मृतक की पह ...और पढ़ें

    ट्रैक्टर-ट्राली को ट्रक ने मारी टक्कर, एक मौत, पांच घायल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी पर बुधवार रात संगत से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का टायर एक श्रद्धालु के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान जिला जींद के गांव जयपुर निवासी 36 वर्षीय किसान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार जिला जींद के जयपुर व आसपास के गांवों से श्रद्धालुओं की संगत एक ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर पंजाब के सरहिंद स्थित फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में तीन दिन की सेवा के लिए जा रही थी। ट्राली में आसपास के गांवों के 14 से अधिक लोग सवार थे।

    जब ट्रैक्टर-ट्राली राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी से पिहोवा की ओर उतर रही थी, तभी पीछे से आए एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्राली के पिछले हिस्से में बैठे लोग सड़क पर जा गिरे। बताया जा रहा है कि इस दौरान गुरप्रीत सिंह के ऊपर से ट्रक का टायर गुजर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    वहीं, ट्राली में बैठे काबुल सिंह उर्फ पग्गा, काबुल सिंह, आज्ञापाल सिंह, अगमजोत सिंह और कुलदीप सिंह घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की मदद से घायलों को एंबुलेंस द्वारा पिहोवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने गुरप्रीत सिंह को मृत घोषित कर दिया।

    घायलों को कुरुक्षेत्र के लाेक नायक जय प्रकाश अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना सदर पिहोवा पुलिस में ट्रक नंबर के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आरोपित चालक की तलाश में जुटी है। वीरवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।