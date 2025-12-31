Language
    कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रिकवरी वैन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम

    By Dushyant Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रिकवरी वैन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत (File Photo)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मंगलवार को हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जिला अंबाला के गांव सबगा निवासी 30 वर्षीय विनोद कुमार के रूप में हुई है।

    बताया जा रहा है कि आगे चल रही एक रिकवरी वैन ने अचानक कट मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल उसकी पिछली साइड से टकरा गई। हादसे के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।

    विनोद के पिता तरसेम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पास के गांव सुभरी में विनोद का सैलून था और वह दो बहनों का इकलौता भाई था। मंगलवार को दुकान की छुट्टी होने के कारण विनोद मोटरसाइकिल पर सामान लेने के लिए कुरुक्षेत्र गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर उसके आगे चल रही एक रिकवरी वैन ने अचानक कट मार दिया।

    इससे मोटरसाइकिल वैन की पिछली साइड से जा टकराई और विनोद सड़क पर गिर पड़ा। विनोद को शाहाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मंगलवार मध्यरात्रि के बाद उसने दम तोड़ दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम पसरा हुआ है।

    थाना शाहाबाद पुलिस ने मृतक के पिता के बयान के आधार पर आरोपित चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।