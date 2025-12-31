कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रिकवरी वैन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मंगलवार को हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जिला अंबाला के गांव सबगा निवासी 30 वर्षीय विनोद कुमार के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि आगे चल रही एक रिकवरी वैन ने अचानक कट मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल उसकी पिछली साइड से टकरा गई। हादसे के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।

विनोद के पिता तरसेम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि पास के गांव सुभरी में विनोद का सैलून था और वह दो बहनों का इकलौता भाई था। मंगलवार को दुकान की छुट्टी होने के कारण विनोद मोटरसाइकिल पर सामान लेने के लिए कुरुक्षेत्र गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर उसके आगे चल रही एक रिकवरी वैन ने अचानक कट मार दिया।

इससे मोटरसाइकिल वैन की पिछली साइड से जा टकराई और विनोद सड़क पर गिर पड़ा। विनोद को शाहाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मंगलवार मध्यरात्रि के बाद उसने दम तोड़ दिया। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम पसरा हुआ है।