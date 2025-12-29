कुरुक्षेत्र में कनाडा भेजने के नाम पर 18 लाख की ठगी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। लाडवा में एक एजेंट ने युवक को कनाडा भेजने के नाम पर करीब 18 लाख 70 हजार रुपये ऐंठ लिए। आरोपित ने युवक को कनाडा नहीं भेजा और जब उसके पिता ने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकी दी। पुलिस ने आरोपित एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

गांव किशनगढ़ निवासी किसान प्रगट सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका इकलौता बेटा अरमान दीप सिंह पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश जाना चाहता था। उसके एक परिचित ने उसकी मुलाकात एजेंट हर्षदीप से करवाई, जिसने बेटे को कनाडा भेजने का भरोसा दिलाया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपित एजेंट ने कनाडा भेजने का कुल खर्च 40 लाख रुपये बताया, जिसमें वीजा, हवाई टिकट, मेडिकल और अन्य औपचारिकताएं शामिल बताई गईं। आरोपित की बातों में आकर उसने अपने आढ़ती से 11 लाख 70 हजार रुपये उधार लेकर एडवांस के तौर पर सौंप दिए।

इसके बाद 12 दिसंबर 2024 को आरोपित की मांग पर सात लाख रुपये और दे दिए गए। शिकायत में बताया गया कि आरोपित ने जल्द वीजा लगवाकर कनाडा भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन दो-तीन महीने बीतने के बाद भी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।