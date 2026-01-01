कुरुक्षेत्र: पिपली मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने ली युवक की जान, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिपली-थर्ड गेट मार्ग पर बुधवार देर रात एक युवक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जोगी बस्ती निवासी अल्केश के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार युवक पिपली-थर्ड गेट मार्ग पर पैनोरमा के समीप घूम रहा था। तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक सड़क पर गिर गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

वीरवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवक रात को खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था। इस दौरान किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई।