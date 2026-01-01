Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुरुक्षेत्र: पिपली मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने ली युवक की जान, परिवार में पसरा मातम

    By Dushyant Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:01 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के पिपली-थर्ड गेट मार्ग पर बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से जोगी बस्ती निवासी अल्केश नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक ...और पढ़ें

    Hero Image

    तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिपली-थर्ड गेट मार्ग पर बुधवार देर रात एक युवक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जोगी बस्ती निवासी अल्केश के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार युवक पिपली-थर्ड गेट मार्ग पर पैनोरमा के समीप घूम रहा था। तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक सड़क पर गिर गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

    वीरवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवक रात को खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था। इस दौरान किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई।

    हालांकि राहगीरों ने उसे एंबुलेंस के जरिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया।