    कुरुक्षेत्र में पिपली चिड़ियाघर के सामने अज्ञात कार ने व्यक्ति को कुचला, घायल की अस्पताल में मौत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पिपली चिड़ियाघर के सामने एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार देर शाम हुई इस घटना में त ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत, पहचान नहीं (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पिपली चिड़ियाघर के सामने शनिवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। गांव यारा निवासी अजय कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब वह चिड़ियाघर के गेट से बाहर निकलकर जीटी रोड पर बने लोहे के पुल के पास पहुंचा, तभी पिपली बस अड्डा की ओर से आ रही तेज रफ्तार काले रंग की कार ने शाहाबाद की दिशा में सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी।

    कार चालक उस व्यक्ति को कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया। अजय ने गंभीर हालत में सड़क पर पड़े व्यक्ति पुलिस की मदद से सरकारी अस्पताल भिजवाया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एलएनजेपी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में शिनाख्त के लिए रखवा दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और मृतक की पहचान करवाने में जुटी है।