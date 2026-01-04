कुरुक्षेत्र में पिपली चिड़ियाघर के सामने अज्ञात कार ने व्यक्ति को कुचला, घायल की अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पिपली चिड़ियाघर के सामने शनिवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। गांव यारा निवासी अजय कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब वह चिड़ियाघर के गेट से बाहर निकलकर जीटी रोड पर बने लोहे के पुल के पास पहुंचा, तभी पिपली बस अड्डा की ओर से आ रही तेज रफ्तार काले रंग की कार ने शाहाबाद की दिशा में सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी।