कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मिली युवक की सिर कटी लाश, काफी तलाश के बाद नहीं मिला सिर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी में शहर के बीचों-बीच बने थीम पार्क (केशव पार्क) में मंगलवार सुबह एक युवक सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई।सिर कटी लाश थीम पार्क में एक कोने में बने सिमेंटिड स्टेज के पीछे पड़ी हुई थी। बगैर सिर के धड़ के कुछ दूरी पर ही खून से सना एक बड़ा चाकू पड़ा मिला है।

मृतक युवक की दाईं टांग में घुटने से नीचे कृत्रिम टांग लगी हुई थी, जो सिर कटे धड़ से कुछ दूरी पर पड़ी मिली। शव के आस-पास की हालत देखकर साफ लग रहा है कि मृतक की गर्दन बड़े नृशंस तरीके से काटी गई है।

धड़ के पास ही काफी खून पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डाग स्क्वायड टीम को भी बुलाया गया।

मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष आंकी जा रही है, लेकिन सिर न मिलने के कारण उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। मामले की जांच के लिए थाना कृष्णा गेट पुलिस सहित पुलिस की तीनों अपराध अन्वेषण शाखा टीम की ड्यूटी लगाई है।

डायल-112 से मिली सूचना पुलिस डायल-112 को थीम पार्क में स्टेज के पास ही एक सिर कटी लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद डायल 112 टीम मौके पर पहुंची।पुलिस टीम को धड़ के आस-पास कहीं भी सिर नहीं मिला। पुलिस टीम ने घटना की सूचना थाना कृष्णा गेट पुलिस को दी।

थाना कृष्णा गेट प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि चाकू पर खून के निशान मिले हैं और प्रारंभिक जांच में चाकू नया दिखाई दे रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर शिनाख्त का प्रयास कर रही है। मृतक युवक के सिर की भी तलाश की जा रही है।