Special Train: कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन, ये है टाइमिंग और रूट चार्ट
कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम दर्शन के लिए नववर्ष पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रेलवे ने 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुरुक्षेत्र-फुलेरा स्पेशल ट्रेन चलाने का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। नववर्ष और खाटू श्याम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से कुरुक्षेत्र से फुलेरा के बीच चार दिन के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है।
यह स्पेशल ट्रेन कुरुक्षेत्र से 29, 30, 31 दिसंबर और एक जनवरी को फुलेरा के लिए रवाना होगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन फुलेरा से 30 व 31 दिसंबर और एक व दो जनवरी को कुरुक्षेत्र आएगी। ये ट्रेन अनारक्षित होगी, जिससे यात्री सामान्य टिकट लेकर आसानी से यात्रा कर सकेंगे।
रेलवे द्वारा जारी टाइम-टेबल के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन कुरुक्षेत्र से रात 11:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन कलानाैर, कैथल, नरवाना, जींद, रोहतक, बावल, रेवाड़ी, कुंड, नीमराना, नीमका, दाबला, नारनौल, कांवट होते हुए सुबह करीब 8:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन फुलेरा से सुबह 9:50 बजे चलकर दोपहर व शाम के समय विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव के बाद रात करीब आठ बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन के संचालन से कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों के हजारों श्याम भक्तों को सीधी यात्रा की सुविधा मिलेगी।
