Special Train: कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन, ये है टाइमिंग और रूट चार्ट

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। नववर्ष और खाटू श्याम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से कुरुक्षेत्र से फुलेरा के बीच चार दिन के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है।

यह स्पेशल ट्रेन कुरुक्षेत्र से 29, 30, 31 दिसंबर और एक जनवरी को फुलेरा के लिए रवाना होगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन फुलेरा से 30 व 31 दिसंबर और एक व दो जनवरी को कुरुक्षेत्र आएगी। ये ट्रेन अनारक्षित होगी, जिससे यात्री सामान्य टिकट लेकर आसानी से यात्रा कर सकेंगे।