कुरुक्षेत्र जेल में नशीले पदार्थ की तस्करी का प्रयास, चार संदिग्ध पैकेट मिले; जांच जारी

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। जिला जेल परिसर से चार संदिग्ध पैकेट बरामद किए हैं, जिनमें प्लास्टिक की तीन बोतलें और दवाइयों के 22 पत्ते मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि बोतलों और पुड़ियों में नशीला पदार्थ भरा हुआ था। यह सभी पैकेट जेल के बाहर से फेंके गए थे।

जानकारी के अनुसार बुर्ज नंबर-पांच पर तैनात वार्डर सुशील कुमार ने जेल के बाहर से एक व्यक्ति को पैकेट फेंकते हुए देखा। वार्डर ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई लेकिन तब तक वह चार पैकेट जेल परिसर में फेंककर मौके से फरार हो गया।

इसके बाद वार्डर ने तुरंत जेल प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही जेल अधिकारियों ने परिसर में तलाशी अभियान चलाया और चारों पैकेट बरामद कर लिए। जांच के दौरान एक पैकेट के साथ तीन प्लास्टिक की बोतलें मिलीं, जिन पर टेप लिपटी हुई थी।

दो छोटी कोल्ड-ड्रिंक की बोतलों में तरल पदार्थ भरा हुआ था, जबकि तीसरी बोतल में छह पुड़िया मिलीं, जिनमें पांच छोटी और एक बड़ी पुड़िया शामिल थी। इसके अलावा एक पैकेट से ब्रूफेन दवा के 22 पत्ते बरामद हुए, जिनमें कुल 220 गोलियां थीं। जेल प्रशासन ने आशंका जताई है कि यह सामग्री कैदियों तक नशीले पदार्थ पहुंचाने के इरादे से फेंकी गई थी।