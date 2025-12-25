कुरुक्षेत्र: 5 लोगों की कार्बन मोनोऑक्साइड से दर्दनाक मौत, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने किया सनसनीखेज खुलासा

विनीश गौड़, कुरुक्षेत्र। ठेकेदार नूर के साथ पांचों पेंटरों की मौत कार्बन मोनोआक्साइड की वजह से ही हुई है।

पोस्टमार्टम में ब्लड चेरी-रेड डिस्कलेरेशन मिला है, जो कार्बन मोनोआक्साइड विषाक्तता की ओर संकेत कर रहा है।

रिपोर्ट में सामने आया है कि पांचों की मौत सोमवार रात को एक से चार बजे के बीच ही हो चुकी थी। एलएनजेपी अस्पताल के फोरेंसिक एक्सपर्ट डा. नरेश सैनी ने बुधवार को पांचों शवों के पोस्टमार्टम किए।

रिपोर्ट में सामने आया है कि मृतक सोनू ने परिस्थिति से बचाव के लिए संघर्ष भी किया था। पोस्टमार्टम में कैडावेरिक स्पाज्म मिला है।

जब कोई जिंदा रहते हुए हाथ से कुछ एक्टिविटी करता है और उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है तो उसमें इस तरह की कांट्रेक्शन आ जाती हैं, जिसे कैडावेरिक स्पाज्म कहा जाता है।

पांचों में वही एक था जो कंबल से बाहर था। उसने उठने का प्रयास किया होगा, जिससे उसकी दाईं कोहनी पर चोट लग गई। उसकी कोहनी पर चोट का निशान मिला है।

फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. नरेश सैनी ने बताया कि मौत का कारण कार्बन मोनोआक्साइड ही है। सोनू को छोड़कर बाकी चारों की नींद में ही मौत हो गई थी। एक सोनू ने अचेत अवस्था में भी कुछ प्रयास किया था।

वह अकेला था जो कंबल से बाहर निकला और बाकी से अलग पड़ा हुआ मिला। उसके दाईं कोहनी पर भी चोट के निशान थे और दाएं हाथ की मुट्ठी बंद थी।

इसे फोरेंसिक भाषा में कैडावेरिक स्पाज्म कहा जाता है। नूर के पेट से दाल-चावल और बाकी के पेट से पनीर व रोटी के अंश मिले हैं। इसके अलावा पांचों के सैंपल भी लिए गए हैं।

डॉ. नरेश सैनी ने बताया कि ब्लड में चेरी-रेड डिस्कलेरेशन मिला है। वहीं पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी चेरी-रेड कलर की थी। पोस्टमार्टम में ब्लड या ऊतक का चेरी-रेड (चमकीला लाल) दिखना मुख्य रूप से कार्बन मोनोआक्साइड विषाक्तता का संकेत है।

यह स्थिति तब होती है जब रक्त में कार्बन मोनोआक्साइड बढ़ जाता है, जो आक्सीजन ले जाने की क्षमता को बाधित करता है।