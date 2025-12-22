51 गवाह, सालों तक सुनवाई... कुरुक्षेत्र महिला डॉक्टर के पांचों हत्यारों को एक साथ मिलेगी फांसी; नौकरानी ही थी मास्टमाइंड

डिजिटल डेस्क, कुरुक्षेत्र। 9 जनवरी 2023 की सर्द रात, डॉक्टर अरोड़ा का परिवार रजाई में लिपटा था। अचानक डॉक्टर विनीता अरोड़ा की चीखें सुनाई दीं। पूरे घर में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर बाद घर में डॉक्टर विनीता अरोड़ा का शव पड़ा मिला। घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर विनीता अरोड़ा की हत्या कर दी।

यह मामला करीब तीन साल पहले हुए हत्याकांड का है, जो पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर (गायनेकोलॉजिस्ट) विनीता अरोड़ा हत्याकांड फिर से लोगों का ध्यान खींचा है। दो साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना है। पांचों दोषियों को अब एक साथ फांसी पर लटकाया जाएगा।

डॉक्टर की नौकरानी पूनम, उसका प्रेमी विक्रम उर्फ विक्की और तीन अन्य हत्यारे शामिल हैं। डॉक्टर के दो अन्य नौकर केतराम और उमेश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। डॉ विनीता के पति ने बताई थी आंखों देखी डॉक्टर विनीता अरोड़ा के पति डॉक्टर अतुल अरोड़ा ने पुलिस को बताया था कि रात में वह अपने माता-पिता के कमरे में थे। इसी दौरान उन्हें पत्नी विनीता की चीखें सुनाई दीं। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले तो देखा कि दो बदमाश उनकी पत्नी के सिर पर पिस्तौल ताने हुए थे।

बदमाशों ने उन्हें और उनके माता-पिता को भी बंधक बना लिया। इस दौरान डॉक्टर विनिता के सिर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। बदमाश सोने-चांदी के गहने व करीब डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार हो गए। डॉ. अतुल अरोड़ा ने किसी तरह छत से कूदकर अपनी जान बचाई और शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे।

नौकरानी पूनम ने उगले सारे राज पुलिस ने सख्ती से इसकी जांच शुरू की। घर की नौकरानी पूनम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूनम ने सारे राज उगल दिए। इसके बाद साजिश का पर्दाफाश हो गया। नौकरानी पूनम और उसके प्रेमी विक्रम ने पूरी वारदात की साजिश रची थी।