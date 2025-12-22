51 गवाह, सालों तक सुनवाई... कुरुक्षेत्र महिला डॉक्टर के पांचों हत्यारों को एक साथ मिलेगी फांसी; नौकरानी ही थी मास्टमाइंड
कुरुक्षेत्र में पूनम और उसके प्रेमी समेत 5 को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीन साल की सुनवाई के बाद पूनम, विक्रम, विक्रमजीत, सुनील कुमार और मनीष ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, कुरुक्षेत्र। 9 जनवरी 2023 की सर्द रात, डॉक्टर अरोड़ा का परिवार रजाई में लिपटा था। अचानक डॉक्टर विनीता अरोड़ा की चीखें सुनाई दीं। पूरे घर में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर बाद घर में डॉक्टर विनीता अरोड़ा का शव पड़ा मिला। घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर विनीता अरोड़ा की हत्या कर दी।
यह मामला करीब तीन साल पहले हुए हत्याकांड का है, जो पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर (गायनेकोलॉजिस्ट) विनीता अरोड़ा हत्याकांड फिर से लोगों का ध्यान खींचा है। दो साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना है। पांचों दोषियों को अब एक साथ फांसी पर लटकाया जाएगा।
डॉक्टर की नौकरानी पूनम, उसका प्रेमी विक्रम उर्फ विक्की और तीन अन्य हत्यारे शामिल हैं। डॉक्टर के दो अन्य नौकर केतराम और उमेश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
डॉ विनीता के पति ने बताई थी आंखों देखी
डॉक्टर विनीता अरोड़ा के पति डॉक्टर अतुल अरोड़ा ने पुलिस को बताया था कि रात में वह अपने माता-पिता के कमरे में थे। इसी दौरान उन्हें पत्नी विनीता की चीखें सुनाई दीं। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले तो देखा कि दो बदमाश उनकी पत्नी के सिर पर पिस्तौल ताने हुए थे।
बदमाशों ने उन्हें और उनके माता-पिता को भी बंधक बना लिया। इस दौरान डॉक्टर विनिता के सिर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। बदमाश सोने-चांदी के गहने व करीब डेढ़ लाख रुपये लेकर फरार हो गए। डॉ. अतुल अरोड़ा ने किसी तरह छत से कूदकर अपनी जान बचाई और शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे।
नौकरानी पूनम ने उगले सारे राज
पुलिस ने सख्ती से इसकी जांच शुरू की। घर की नौकरानी पूनम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूनम ने सारे राज उगल दिए। इसके बाद साजिश का पर्दाफाश हो गया। नौकरानी पूनम और उसके प्रेमी विक्रम ने पूरी वारदात की साजिश रची थी।
विक्रम को शक हुआ कि वह अकेले इस वारदाता को अंजाम नहीं दे सकता, तो उसने विक्रमजीत उर्फ बिट्टू, सुनील कुमार और मनीष कुमार को भी शामिल कर लिया। नौकरानी पूनम समेत पांच लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था।
पूनम, उसका प्रेमी समेत 5 को मिली फांसी
करीब तीन साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूनम, विक्रम, विक्रमजीत, सुनील कुमार और मनीष कुमार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट करार दिया है। अब दोषियों के पास 60 दिनों का समय है, वे इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
यह भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में महिला डॉक्टर के 5 हत्यारों को हुई फांसी, नौकरानी ने प्रेमी और 3 बदमाशों के साथ मिलकर लिखी थी मर्डर की स्क्रिप्ट
51 गवाह और 30 माह तक सुनवाई
इस केस की 30 महीने तक सुनवाई हुई। 51 गवाह पेश हुए। 27 गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने पांचों दोषियों को फांसी की सजा दी है। बता दें कि 15 दिसंबर को तीन दिन चली बहस के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
कोर्ट के फैसले पर क्या बोले डॉक्टर पति
डॉक्टर विनीता के पति डॉक्टर अतुल अरोड़ा ने कहा कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। डॉ. अतुल अरोड़ा शनिवार को सजा सुनाने के दौरान पूरे दिन अदालत परिसर में मौजूद रहे, लेकिन सजा की अंतिम घोषणा के समय वे बाहर दूसरे कमरे में चले गए।
जब उन्हें फांसी की सजा की जानकारी मिली तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि डॉ. विनीता की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अदालत के इस फैसले से थोड़ी राहत जरूर मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।